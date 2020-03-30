马云捐赠欧洲800台呼吸机 将送往欧洲一线医院

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马云捐赠欧洲800台呼吸机 将送往欧洲一线医院

2020-03-30 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息：就在刚刚，马云发布微博称，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会马上会通过“杭州-列日”这条生命运输通道，再捐赠800台呼吸机，连同30万防护服和30万防护面罩一起，用最快的速度送到医疗资源紧缺的欧洲国家的一线医院。

QQ截图20200330145006.jpg

此前，马云已陆续向意大利、西班牙、法国、斯洛文尼亚、比利时等国捐赠了物资。

3 月 28 日，针对抗疫资金来源，马云公益基金会表示，马云公益基金会所有用于国内以及国外 140 多个国家抗疫公益事业的资金全部来自于马云的个人捐赠。

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