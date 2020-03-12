谷歌推新Chrome工具：帮开发者改善网站 对色盲人群更加友好

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:谷歌近日推出了一款全新的Chrome工具，允许开发者模拟色盲等视觉障碍患者，从而帮助他们解决网站上的可访问性问题。

开发人员可以在Chrome浏览器和浏览器的开发者工具使用这个功能。有一个名为“emulate vision deficiencies”(模拟视力障碍)的新区域，在下拉菜单中已经有多种常见的视觉障碍限制。例如Tritanopia(一种无法区分蓝色和黄色的患者)，将允许开发人员模仿这种情况，更改其网站的颜色，这样他们就可以看到如果没有这些特定的颜色是否很难阅读。

谷歌的这项新工具是在Firefox的视觉障碍开发工具发布之后推出的。在这两个主流浏览器中引入这项开发者工具显然是非常重要的，因为两种网页浏览器显示站点的方式不同。

根据Colour Blind Awareness的统计数据，目前全球有超过 3 亿人存在视觉障碍，其中即8%的男性和0.5%的女性受到色盲的影响。

Mozilla和可访问性专家Ian Hamilton指出，尽管这些开发工具很有帮助，但它们模拟视觉条件的方式并不完全准确。当然，这些工具仍然能让开发者了解他们的网站对有视觉障碍的用户来说是什么样子的。（theverge）