美国立法者致信苹果、三星、谷歌 要求保护生理周期APP用户数据

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:据外媒报道，美国立法者向大型科技公司法发出了警告，要求苹果、三星、谷歌等平台上的生理和生育追踪APP未经用户同意的情况下，不得共享用户的健康数据。

新泽西州的民主党议员鲍勃·梅嫩德斯、美国众议员邦尼·科尔曼和美国众议员米基·谢里尔周二致信苹果、谷歌和三星，要求这三家主要应用程序提供商停止与第三方共享周期跟踪APP用户的健康数据。

两位议员都在敦促科技巨头删除那些“严重侵犯隐私”的周期追踪APP，并分享更多有关隐私标准的信息，以及各自平台上可用的周期追踪app的公告。

据报道，有些女性经常使用月经和生育跟踪APP来监测月经，防止怀孕或增加怀孕的几率。许多此类APP要求用户输入月经周期姓名、电子邮件地址、年龄和体重等个人信息。

《消费者报告》(Consumer Reports)进行的一项研究发现，一些最受欢迎的经期跟踪APP在未经用户事先同意的情况下，与营销人员甚至健康研究人员共享用户的健康数据，并用于定向广告。（USA TODAY）