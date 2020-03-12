“扫一扫”分享到微信

见闻

美国立法者致信苹果、三星、谷歌 要求保护生理周期APP用户数据

2020-03-12 10:13 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 3月12日 消息:据外媒报道，美国立法者向大型科技公司法发出了警告，要求苹果、三星、谷歌等平台上的生理和生育追踪APP未经用户同意的情况下，不得共享用户的健康数据。

新泽西州的民主党议员鲍勃·梅嫩德斯、美国众议员邦尼·科尔曼和美国众议员米基·谢里尔周二致信苹果、谷歌和三星，要求这三家主要应用程序提供商停止与第三方共享周期跟踪APP用户的健康数据。

个人隐私，隐私泄露 工作

两位议员都在敦促科技巨头删除那些“严重侵犯隐私”的周期追踪APP，并分享更多有关隐私标准的信息，以及各自平台上可用的周期追踪app的公告。

据报道，有些女性经常使用月经和生育跟踪APP来监测月经，防止怀孕或增加怀孕的几率。许多此类APP要求用户输入月经周期姓名、电子邮件地址、年龄和体重等个人信息。

《消费者报告》(Consumer Reports)进行的一项研究发现，一些最受欢迎的经期跟踪APP在未经用户事先同意的情况下，与营销人员甚至健康研究人员共享用户的健康数据，并用于定向广告。（USA TODAY

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

蔚来 蔚来汽车 李斌

蔚来汽车回应遭戴维斯物业起诉：尊重法院判决

· 蔚来 蔚来汽车 李斌
阿里 医疗 防疫用品

阿里抗疫行动进展：已投入6.88亿元用于医疗物资采购

· 阿里 医疗 防疫用品
Verizon Yahoo 美国电信 外闻

Verizon推出新Yahoo Mobile子品牌 40美元/月

· Verizon Yahoo 美国电信
拼多多 黄铮 拼多多员工将涨薪

拼多多黄铮宣布：6000员工绝大多数将涨薪

· 拼多多 黄铮 拼多多员工将涨薪
支付宝 支付宝logo 支付宝我太蓝了

升级后的支付宝被网友吐槽颜色太丑 支付宝感慨：我太蓝了

· 支付宝 支付宝logo 支付宝我太蓝了
网课 腾讯课堂 小学生

一节逃不掉的网课！小学生被网课逼疯 哭求腾讯不要再努力了

· 网课 腾讯课堂 小学生
钉钉文档 小学生 钉钉 在线办公 视频会议

小学生用钉钉文档在线秘密聊天 原来办公还可以这样玩

· 钉钉文档 小学生 钉钉
抖音 直播睡觉 无聊经济

某博主睡觉直播引1857万人围观 躺赚7.6万

· 抖音 直播睡觉 无聊经济
钉钉 小学生 钉钉在线求饶

钉钉被小学生逼疯在线求饶：我还是个5岁的孩子

· 钉钉 小学生 钉钉在线求饶
无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温

“硬核”防疫！小区无人机红外测温，居民只需开窗配合

· 无人机 武汉新型冠状病毒 红外测体温
查看更多
﻿

编辑推荐

受新冠病毒影响，Twitter 宣布强制要求所有员工在家办公

[见闻]· 03月12日

受疫情影响 HMD调整诺基亚设备升级Android 10路线图

[数码]· 03月12日

阿里抗疫行动进展：已投入6.88亿元用于医疗物资采购

[见闻]· 03月12日

再扩大！谷歌建议欧洲、中东和非洲的所有员工在家办公

[见闻]· 03月12日

16家企业被纳入电信业务经营不良名单 因存在违规行为

[见闻]· 03月12日

腾讯QQ小程序被微信暂停服务？已恢复正常

[见闻]· 03月12日

马云为欧洲筹集防疫用品 包括180万个口罩病毒检测试剂盒等

[见闻]· 03月11日

华为P40 Pro陶瓷版曝光 触感温润或为PE顶配版专属

[数码]· 03月11日

关闭