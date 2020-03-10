迪士尼小镇重开；微信iOS版将支持暗黑模式；OPPO回应被夏普起诉专利侵权

微信iOS版将支持暗黑模式

昨日，针对“苹果要求所有APP支持夜间模式”一事，微信方面表示，为了优化用户体验，微信与苹果达成合作，共同探索微信在iOS系统的暗黑模式体验，目前该功能已完成开发，将有望在下一个新版本中上线。

近日，苹果更新App Store应用商店的审核标准，要求所有应用必须支持夜间模式等新功能，如开发者不开发夜间模式，将面临下架。

迪士尼小镇重开

昨日，上海迪士尼宣布，迪士尼小镇、星愿公园与上海迪士尼乐园酒店的部分购物和餐饮商铺以及部分休闲体验即日起恢复运营，但上海迪士尼乐园将继续暂时关闭，重新开放日期待定。

上海迪士尼表示，在此期间，将限制客流，并缩短运营时间。每一位进入上海迪士尼度假区的游客在抵达时均须接受体温检测，且必须全程佩戴口罩(用餐时除外)。游客在进入迪士尼小镇的餐饮商铺时还须出示“随申码”。

OPPO回应被夏普起诉专利侵权

据澎湃新闻报道，昨日，针对“夏普起诉侵权”一事，OPPO方面回应称，OPPO反对不当高价、以诉讼作为工具等不合理磋商行为，不排除通过法律手段捍卫自身利益的权利。公司尊重和保护自身以及第三方的知识产权，多年来，已与多家业界头部厂商缔结了深度的知识产权合作协议。

此前，有媒体报道称，夏普在东京对OPPO提起了专利侵权损害诉讼。夏普称，OPPO侵犯其与智能手机中实现的通信技术相关的几项LTE(4G)专利。



