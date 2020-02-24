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街电科技CEO内部信：新危机带来新的跨越发展机会

2020-02-24 15:00 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:昨日，街电科技CEO万里发布内部信称，肆虐的疫情让行业遭遇了巨大损失，街电也不例外。但自己满怀希望，只有在锤炼中不断地撕扯、断裂，肌纤维才会超量修复，恢复后的肌肉会比原来的更加强壮。这个世界没有跨越不了的困难，也没有不可逾越的冬天。

万里表示， 1 月 27 日，街电率先在武汉地区的 21 家医院实行 24 小时免费充电服务， 2 月初，雷神山医院和众多方舱医院陆续投入使用，街电第一时间排除万难，将所需充电设备送入医院，让与病毒搏斗的人们时刻在线，与家人报得平安。

最后，万里表示，对街电来说，最寒冷的冬天在 19 年早已过去，新的危机反而带来了新的跨越发展机会。眼前的困难只是暂时的，机会属于有准备的人。市场在逐渐恢复，希望大家整装待发，保持进取，让我们携起手来，一起迎接最终的胜利。

街电

以下为街电内部信全文：

我相信，没有不可逾越的冬天

各位街电的同学们：

庚子年的春天，似乎注定不那么平静。一场突如其来的病毒，打乱了人们生活和生产的节奏。今天，大部分同学已顺利返回驻地，还有些同学在疫情严重的家乡与亲人一起坚守。无论你在哪里，我都想说：一定要做好防护，为了你自己和家人!

疫情之下，我们的国家经历着一场没有硝烟的战争。武汉前方的“战势”，也牵动着街电人的心。 1 月 27 日，街电率先在武汉地区的 21 家医院实行 24 小时免费充电服务，其中有协和医院、武汉市第五医院、武汉市黄陂区人民医院等新冠肺炎医疗救治定点医院。 2 月初，雷神山医院和众多方舱医院陆续投入使用，我们第一时间排除万难，将所需充电设备送入医院，让与病毒搏斗的人们时刻在线，与家人报得平安。

对街电来说，做的好的标准不仅仅是份额和收入，也关系着公众利益最大化。为此，我们全面升级了共享充电宝安全消杀级别，对入驻商家共存的充电宝品牌外部采取无差别消毒。同时，协助合作商家进行门店消毒，最大程度地守护用户健康。面对未知的威胁，所有人都会感到恐惧，但正因为如此，你们在危难面前展现出来的勇敢、坚韧和专业才更令人感佩。可以说，这是街电成立四年多来最让人自豪的高光时刻，也是我们这家公司外部性的极端体现，更是街电人对“精彩生活、随时随地”理念的践行和担当，大家经受住了考验。在此，我向所有奋战在一线的同学致以由衷的敬意!

与此同时，肆虐的疫情让行业遭遇了巨大损失，街电也不例外。目前疫情还未到拐点，商户复工率不足，各项业务数据仍在筑底，离线下全面恢复至以往水平，还要一段时间。这段真空期，对所有跟本地生活相关的企业都造成巨大的压力，各行各业最小化生存的例子屡见报端。我清晰地认识到前方面临的压力与不确定性，但我满怀希望，确切的地说是亢奋。四年多以来，我们见证了太多的行业风雨，也在磨砺中变得更加成熟和稳健。企业应对压力和挑战正如肌肉增长的过程，只有在锤炼中不断地撕扯、断裂，肌纤维才会超量修复，恢复后的肌肉会比原来的更加强壮。

这个世界没有跨越不了的困难，也没有不可逾越的冬天。对街电来说，最寒冷的冬天在 19 年早已过去，新的危机反而带来了新的跨越发展机会。眼前的困难只是暂时的，机会属于有准备的人。正如 19 年下半年行业全面下滑，我们反而屡创新高一样，街电能够走到今天，正是源于街电人在逆境中的执着、坚韧和不断的创新。我对大家有信心，我们的储备也有足够的安全边际应对未来的挑战。

市场在逐渐恢复，希望大家整装待发，保持进取，为我们全线下的合作伙伴带去更好的服务和支持。街电迈上的每一个台阶都与个体密不可分，让我们携起手来，一起迎接最终的胜利。

我相信 2020 是收获之年。中国必胜，街电必胜。

街电科技CEO 万里 

2020 年 2 月 23 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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