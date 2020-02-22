重磅！杭州成全国首个可凭支付宝健康码看病的城市

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:2 月 21 日，杭州健康码重磅升级，率先实现与电子健康卡、电子社保卡的打通使用，杭州市民可凭支付宝健康码看病，杭州也成为全国首个可凭健康码看病的城市。

方法很简单，杭州市民打开支付宝搜索“杭州健康码”，在“我去就医”选择“杭州医保参保人”或“非杭州医保参保人”，将分别唤起电子社保卡或电子健康卡，就能实现挂号、取号、就诊、检验检查、取药、电子发票等医院就诊和医保支付应用，患者不再需要携带实体就诊卡和纸质病历本，大大简便了看病流程。

据悉，后续“杭州健康码”还将陆续实现网上签约、网上预约、互联网诊疗、报告查询等各类“互联网+医疗健康”应用，实现“一码在手，就医全程通”。此前，杭州健康码已开通“入浙通行申报”等功能，并在小区、餐厅、地铁、公交等多场景开始应用。

从 2 月12日至19日，一周之内支付宝健康码不仅推广到浙江全省，还在四川、海南、上海、重庆等地实现全覆盖，落地超过100城。截至 2 月19日，杭州健康码领取人数已经超过1000万。据了解，健康码是一个开放的系统，可根据不同地区需求，结合各地疫情防控需要快速推出，以最高效的方式实现应用。支付宝首创的“健康码”已成为各地政府数字化防疫的标配。

中南财经政法大学数字经济研究院院长盘和林认为，健康码系统是互联网基础设施助力抗疫的又一体现，为精准疫情防控和复工复产提供了双重支撑。