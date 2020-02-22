宅家健身党猛增，80后占一半 支付宝：全民“调闹钟”准备复工

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:春来了，开工了!而对很多宅了快一个月的人们来说，自己与复工的距离，就差最后一步“调整作息”。支付宝今天联合优酷发布的数据显示，随着近日复工规模扩大，用户线上娱乐的时长频次开始回归日常水平：恢复作息，不刷剧，不熬夜。还有很多人在支付宝上积极的学习、健身，为“亮相”做准备。

刷剧党是最早行动起来的一批人。这几天，支付宝会员兑换线上娱乐会员的数量开始从疫情高峰期回归日常的水平。以15天优酷跳广告特权为例，兑换峰值出现在1月30日，而随着复工复产到来，兑换数量同比疫情高峰期单日已下降8成;30天书旗小说会员相比峰值时期的兑换率也下降了70%。

大家把大量的时间不再用到煲剧、看书上，而是积极的开始为工作做准备。复工前夕，在支付宝优酷小程序上，“考证”相关搜索提升了100%，全民学习热情令人感动。这当中，最热门的3大搜索考证门类，分别是驾照、普通话、教师资格证。

还有许多人开始关心起身材大计，就为了早日出门亮相。2月6日至今，通过支付宝小程序优酷体育观看《在家也能上的体育课》的人数显著增长，与世界冠军一起在家锻炼。在这些人中，最努力的要数80后，占据了宅家运动族的近半数。

过去7天，用于精准复工的支付宝健康码从杭州迅速走向全国100多个城市。只要拿到绿码，就能通行和复工。网友们这样表达自己的心情：从来没有那么希望早日被“绿”。