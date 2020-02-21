科学家首次使用机器学习发现超强抗生素，可杀死部分最危险耐药细菌

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:AI技术已经被越来越多应用于医疗领域，最近研究人员利用人工智能发现了一种强大的抗生素，几乎可以杀死世界上一些最危险的耐药细菌。

据《卫报》报道，为了找到新的抗生素，研究人员首先训练了一种“深度学习”算法来识别杀死细菌的分子种类。在研究中，他们向程序提供了近 2500 种药物和天然化合物的原子和分子特征的信息，以及这些物质抑制大肠杆菌的生长速度。

一旦这个算法了解哪些分子特征可以用来制造优质的抗生素，科学家们就把它应用到一个包含 6000 多种化合物的文库中。研究人员正研究把这些化合物用于治疗各种人类疾病。需要知道的是，该算法没有寻找任何潜在的抗菌素，而是专注于检测出看起来有效但与现有抗菌素不同的化合物。这增加了这些药物以全新的方式发挥作用的可能性，而细菌还没有对这种新方式产生抗药性。

这项研究的作者Jonathan Stokes表示，算法用了几个小时来评估化合物，并找出一些有前景的抗生素。《卫报》补充道：(这位高级研究员)现在想利用这一算法找到对其杀死的细菌更有选择性的抗生素。”这意味着服用抗生素只会杀死引起感染的细菌，并且不会杀死肠道内所有的有益细菌。此外，科学家们还设想利用该算法从头开始设计有效的新抗生素。