DisplayMate：三星 GalaxyS20 Ultra 屏幕测试打破 12 项记录

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 18 日消息：2 月 12 日，三星在海外发布了全新的三星 GalaxyS20 系列，包含 S20、S20+和 S20 Ultra 三款机型，目前其全系产品已经上架中国官网，但并未公布售价。

图片来自 samsung

三星 GalaxyS20 系列三款机型中 S20 Ultra 的配置最为高端。与往常一样，知名屏幕测试机构 DisplayMate 对 S20 Ultra 的显示屏进行了测试，结果并不令人意外，该机有着迄今智能手机中最出色的屏幕。

DisplayMate 表示，三星 S20 Ultra 的显示屏拥有「接近教科书的完美校准精度和性能，在视觉上与完美无二。」因此，DisplayMate 给予 S20 Ultra A+等级，同时指出该屏幕打破（或达到）了「12 项智能手机显示屏性能记录」。

三星 GalaxyS20 Ultra 显示屏达到的 12 项纪录：

·最高的绝对色彩精度（0.5 JNCD）–视觉上与完美无二。 ·最高的图像对比度精度和强度刻度精度（2.17 Gamma）–视觉上与完美无二。 ·图像内容APL（0.6 JNCD）可使色彩精度和强度等级发生最小变化–视觉上与完美无二。 ·图像内容和APL（0.03 Gamma）图像对比度和强度等级的最小变化–视觉上与完美无二。 ·图像内容平均图片水平APL（1%）使峰值亮度的变化最小（在视觉上与完美无二）。 ·OLED智能手机的最高全屏亮度（在100%APL时为 828 尼特）。 ·最高的峰值显示亮度（低APL为1， 342 尼特）。 ·最大的原色域（110%DCI-P3 和139%sRGB / Rec.709）。 ·最高对比度（无限）。 ·最低屏幕反射率（4.4%）。 ·环境光的最高对比度等级（对于100%APL，为188，对于峰值亮度为305）。 ·最高可见屏幕分辨率3K（3200x1440）–4K在智能手机上看起来不清晰。

另外，目前三星中国官方已经宣布，将于 2 月 27 日举行 Galaxy S20 系列国行线上发布会。