马斯克 SpaceX 首次载人飞行定于 5 月 7 日进行

站长之家(ChinaZ.com) 2 月 11 日消息：据 TechCrunch 报道，伊隆·马斯克创办的太空技术探索公司（SpaceX）已经将其首次载人飞行日期设定在 5 月 7 日。

Ars Technica 的资深太空编辑 Eric Berger 周一在推特上透露，美国太空探索技术公司 SpaceX 已经将其首次载人飞行日期设定在今年的 5 月 7 日。

而在上个月，SpaceX CEO 埃隆·马斯克也表示，他预计公司的首次载人任务将能在今年第二季度或在 4 月至 6 月之间的某个时间进行。

TechCrunch 的报道称，5 月 7 日只是当前设定的日期，实际任务日期可能会提前或推迟。在 1 月份成功地进行了飞行中止（IFA）测试后，SpaceX 基本上已经达到了载人飞行之前需要实现的所有技术要求。

太空探索技术公司是美国一家私人航天制造商和太空运输公司，总部位于美国加利福尼亚州霍桑。SpaceX 由伊隆·马斯克于 2002 年创办，目标是降低太空运输的成本，并进行火星殖民。