真爱！特斯拉粉丝受电动皮卡Cybertruck启发，造了辆电动CyberBike

站长之家(ChinaZ.com) 2月10日 消息:据外媒报道，YouTube博主、特斯拉粉丝Casey Neistat在最新视频中，分享了他骑着世界上第一辆“特斯拉CyberBike”，这辆自行车设计灵感来自即将推出的电动皮卡Cybertruck。

注：图片来自Casey Neistat推特

Neistat在YouTube上拥有 1190 万粉丝，他向粉丝展示了一款电动CyberBike，这款自行车的外观和特斯拉Cybertruck相似度很高。据悉，电动自行车公司Super73 的团队帮助Neistat制造了CyberBike，而车采用的外壳则是Super73 电动摩托车的外壳。

注：图片来自 Casey Neistat YouTube

就像让外界期待已久的Cybertruck发布会一样，Neistat给了CyberBike一个有争议的揭幕式，他在自行车上扔了一些东西，并配有打破玻璃的声音效果。

Neistat还在路上测试了这辆引人注目的自行车，获得不不错的评价并引来了路人围观拍照。这位YouTube博主承认，这款电动自行车很粗糙，很难驾驶，也不是特别安全。不少网友好奇，不知道埃隆·马斯克看到Neistat和Super73 的CyberBike会是什么反应呢?（teslarati）