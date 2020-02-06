高速口填表申报会堵车？支付宝一键提交，1分钟搞定

站长之家(ChinaZ.com) 2月6日 消息：今日，支付宝宣布“疫情服务直通车”再升级。全国11省市开通“疫情服务直通车”地方版，市民可登录当地“一网通办”小程序或支付宝城市服务，进入疫情专区查看。目前已支持疫情动态发布、口罩预约配送、健康申报等功能。

近日，各地逐步迎来返程客流高峰。出于防控疫情需要，多城市设立交通检查点，对通行车辆进行停车检查、测温。由于车主需要停车填健康申报表并测温，部分路段车辆积压，通行较慢。

为解决这一问题，阿里连夜开发上线了“交通枢纽健康申报”系统。以成都高速为例，车主在5km处收到高德导航提醒，进入支付宝填写健康状态、始发城市等。成都市交通运输局信息中心主任罗健表示，通过支付宝实名认证，大大缩短了填表时间，减少车辆排队等候时间。

抵达道口后，向检查人员出示页面并接受测温，无异常即可通过。整个过程从原本的车均3分钟缩短为1分钟。

目前，该系统已经在成都高速、上海机场铁路高速路口、丽水、衢州高速等实现全覆盖。

阿里巴巴集团副总裁杨鹏表示，阿里将全面、免费开放包括AI、实名认证、小程序、云计算、智能物流等五大综合技术能力，配合政府、全社会做好疫情防控、民众服务工作。