相互宝：受疫情影响暂停部分地区线下调查，已完成调查案件将尽快审核公示

站长之家(ChinaZ.com) 2月4日 消息:新冠肺炎疫情防控正处于关键期。今日，支付宝上的大病互助社区相互宝的公告显示：在全国疫情防控工作下，为保护相互宝申请成员及调查人员的安全，相互宝不得不暂停部分地区的线下调查工作，互助案件的整体调查、审核进度将受到影响。

按照相互宝的规则，相互宝会对每一个互助案件进行实地调查和严格审核，确保互助结果公平公正。

根据公告，春节前已完成线下调查的案件，相互宝将会尽快进行案件审核，然后公示，让申请人尽快收到互助金。后续，相互宝将根据疫情发展情况，尽快在全国范围内恢复调查。

受案件调查进度影响，预计未来一段时间内，相互宝分摊金额会出现明显波动，但波动对于2020全年的分摊总额不会有显著影响。此前的信息显示，2020年相互宝全年分摊金额预计依旧不会超过188元。目前，相互宝每期分摊在3-4元区间。

早在1月31日，针对此次疫情，相互宝为所有成员免费增加了“相互宝新冠肺炎特殊保障”。这份特殊保障不需要成员领取，直接生效。相关费用由蚂蚁金服承担，不需要成员分摊。

以下为相互宝公告全文：

新冠疫情对相互宝调查的影响说明

亲爱的相互宝成员：

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。我们和大家一样，时刻关注着抗击疫情的最新进展。为了降低病毒的人际传播，全国采取措施减少人员流动和聚集。各大医院的医护人员，也全力投入在抗击疫情的工作中。

目前，相互宝的整体线下调查也受到疫情影响。为了保护申请成员及调查员的安全，我们不得不暂停很多地区的线下调查工作。这会影响到互助申请案件的处理进度，给申请中的成员带来困扰，非常抱歉，也请大家谅解。春节前已经完成线下调查的案件，我们将尽快完成案件审核、公示，让大家早日收到互助金。

我们将根据疫情发展情况，尽快在全国范围内恢复调查。受调查进度的影响，预计一段时间内相互宝分摊金额会出现明显波动，但波动对2020年全年的分摊金额不会带来明显影响。

一直以来，相互宝都坚持对每一个互助案件进行严格的实地调查和案件审核，确保互助金给到符合互助规则的成员。

相互宝已经为所有成员免费增加了“相互宝新冠肺炎特殊保障”，大家可在相互宝首页查看详情。这份特殊保障不需要领取直接生效，产生的所有费用由蚂蚁金服承担，不需要成员分摊。

共渡难关，相互宝与你同在。希望每位成员都能健康平安。

相互宝团队

2020.2.4