特斯拉第四季度财报：营收73.84亿美元 同比增长2%

站长之家(ChinaZ.com) 1月30日 消息：今天，特斯拉公布了 2019 年第四季度财报。财报数据显示， 2019 年第四季度，特斯拉营收为73. 84 亿美元，同比增长2%;净利润为1. 05 亿美元，同比减少25%。截止 1 月 29 日收盘，特斯拉股价涨超14%，股价报580. 99 美元，目前总市值为1047. 20 亿美元。

财报显示，本季度，特斯拉Model S/X产量为 17933 辆，交付量为 19475 辆;Model3 产量为 86958 辆，交付量为 92620 辆;ModelY的生产量将于 2020 年 1 月开始逐步加大，Model3 和Model Y的合并产能将达到每年 50 万辆。“我们将在 2020 年第一季度末开始交付Model Y的车辆。”

特斯拉还表示，它正在“逐步”提高上海本地电池组的产量，其余的Model3 工艺正在按预期进行。来自欧洲的消息是，柏林超级工厂的首批交货预计在 2021 年。展望未来，公司表示，预计今年将交付超过 50 万辆汽车，并看到正的自由现金流。