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外闻

科学家发现人体免疫系统新的一部分 或许能治疗几乎所有癌症

2020-01-21 17:29 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:据外媒报道，卡迪夫大学团队在实验室测试中发现了一种杀死前列腺癌、乳腺癌、肺癌和其他癌症的方法。这项发表在《自然免疫学》发现还没有正式在在病人身上进行测试，但是研究人员称有着“巨大的潜力”。

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注：图片来自YouTube视频

人体免疫系统是身体抵御感染的天然防御系统，同时也会攻击癌细胞。科学家们正在寻找“非常规的”和以前未被发现的免疫系统自然攻击肿瘤的方式。他们在人的血液中发现了一种T细胞，这是一种免疫细胞，可以扫描身体来评估是否存在需要消除的存在的威胁。而不同之处在于，这种T细胞可以攻击多种癌症。

卡迪夫的研究小组发现了一种T细胞及其受体，在实验室测试中发现并杀死多种癌细胞，包括肺、皮肤、血液、结肠、乳房、骨骼、前列腺、卵巢、肾脏和子宫颈癌细胞。作为关键的是，这种T细胞不会影响其它组织。据推测，这种特定的T细胞受体与MR1 分子相互作用，人体每个细胞表面都有MR1 分子。研究认为，MR1 可以标记着癌细胞内部的新陈代谢异常，并向免疫系统传达。

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治疗方法包括从癌症患者的血液样本中提取T细胞，然后对其进行基因改造，使其重新编程，成为癌症发现受体。升级后的细胞将在实验室大量繁殖，然后再放回病人体内。目前该研究仍处于初步阶段。（bbc

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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