2020春运三大看点：先拿票、后付钱、反向春运、车票电子化

站长之家(ChinaZ.com) 1月11日 消息:1月10日，春运正式开始，这场全球最大的迁徙潮，正涌向唯一的目的地——团圆。年年有春运，每年各不同，2020年的春运有哪些新看点呢?

首先，坐火车可以先拿票，车票钱年后再付。

先享后付成为一种新趋势，2019年12月12日开始春运售票以来，数据显示，已经有1200万人参加了花呗春运火车票分期免息活动。

据了解，这个活动是12月16日由支付宝花呗发起，人们通过12306购买火车票，订单价格在100—2000元之间，可以选择三期分期免息支付，免息部分全部由花呗承担。

实际上，去年春运，花呗首次联合饿了么、菜鸟、网商银行，推出针对务工群体春运免息分期补贴试点，帮助外卖骑手、快递员、码商等外来务工群体减轻购票的负担，试点推出后，约300万务工人员在买票时使用该项补贴。

今年，活动加码，包括饿了么、1亿蓝领工人使用的安心记加班&云人事、人力窝等机构也共同支持了这场活动，更多的外来务工人员享受到这样的先享后付服务，人们在回家的同时，减少资金占用，让这个年更从容一些。

其次，亲人在哪儿，家就在哪儿，异乡团圆很流行。

同时，在春运返乡的迁徙大潮涌起时，“逆行”逐渐成为不少人的新选择。不少年轻人选择过年不返乡，而是由父母来到自己的工作城市过年，春节过后再返回。飞猪数据显示，今年春运，接父母来奋斗的城市过年的，两年来保持了平均30%的增幅。“亲情速递”过新春，常年放外卖的餐桌，也终于有了妈妈的味道。

“反向过年”也折射了中国民众“过年”的传统习俗和观念正在改变，春节不再固守于“在家守岁”，异地团聚、走出家门旅行过年同样也是一种团圆。

第三，车票消失了。

刷身份证进闸、刷脸进站，春运的长队变短了。

今年春运连火车票都不用拿，春运开始进入无纸化时代。1月初，中国国家铁路集团有限公司还表示2020年全国高铁将实现全面电子客票化，今年的春运，不用取票，旅客可自助办理进站验证、进出站检票，电子客票时代的春运，让回家的路更加便利、也更加高效。