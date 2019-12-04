趣头条Q3财报：营收达14.07亿元 米读成最大亮点

站长之家(ChinaZ.com) 12月4日 消息：12 月 3 日，趣头条正式发布了第三季度财报。财报数据显示，第三季度，趣头条实现了净营收14. 07 亿元，同比增长44%，超市场预期。归属趣头条普通股股东的净亏损为人民币8. 918 亿元，同比收窄15.5%。财报发布后，趣头条盘后股价涨0.36%，报价2. 8 美元，目前总市值为8. 1 亿美元。

财报显示，第三季度，趣头条活跃用户数增长了一倍，该季度综合MAU为1. 34 亿，同比增长105.3%;综合季度DAU为 4210 万，同比增长97.7%。其中，贡献最大的是米读。

2019 年初，米读的日活数达到 500 万， 3 月超过 600 万。在第三季度，米读的综合流量保持稳定。截止到目前，米读和米读极速版的综合日活跃用户量仍然超过 800 万。目前，米读日营收是在 250 万至 300 万人民币之间。

公司董事长兼CEO谭思亮表示新兴市场用户人群及其商业化价值还有巨大的挖掘潜力。趣头条将继续推进战略性增长，并不断提升平台的健康度，以实现长期、可持续性发展。

短内容方面，目前趣头条平台上的小视频日均 PV已达到 2. 27 亿，人均PV相较今年一季度提升5.37%;小视频日均生产4. 25 万条，日均互动 700 万次，相较今年第一季度均翻了一番。

从营收结构看，广告收入依然是趣头条的主要来源。 2019 年第三季度趣头条的广告和营销收入为人民币13. 816 亿元，占总营收的98%，其他收入为人民币 2530 万元，占比极小。