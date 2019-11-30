蘑菇街Q2财报：总成交额达41.67亿元，直播业务贡献近四成

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:11 月 29 日，蘑菇街公布了该公司截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的 2020 财年第二财季财报。财报数据显示，第二季度，蘑菇街总营收为1. 979 亿元，同比下滑15.3%;其中，市场服务收入为 6300 万，占总营收的比例下降至31.9%。归属普通股股东的净亏损为3. 266 亿元，同比收窄28.9%。

第二季度蘑菇街GMV(商品成交总额)为41. 67 亿元，同比增长8.1%。其中，直播业务GMV达16. 29 亿元，同比增长115.2%。贡献近四成，是去年同期的两倍。

得益于主播数量的增加、直播玩法创新等，报告期内蘑菇街日均可观看直播内容时长已超过 3400 小时，环比上季度上升10%;平台直播业务MAU(平均移动月活跃用户)同比也实现了76.2%的增长。在截至 2019 年 9 月 30 日的 12 个月期间，来自直播业务的活跃买家达 290 万，同比增长64%。

蘑菇街CFO吴婷表示，“佣金收入的增长主要是由于直播业务的强劲增长。营销服务收入的下降是由于我们重组了商城业务，从而更加专注于直播业务。商家结构不断优化和升级，导致长尾商家在营销服务上的支出减少。我们预计，直播业务将在可预见的未来继续保持强劲增长，佣金收入也将继续推动总收入增长，直播业务将占据更重要的份额。”