斗鱼发布Q3财报：总营收18.585亿元 亏损有所收窄

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：今天，斗鱼发布了截至 9 月 30 日的 2019 年第三季度财报。财报数据显示，第三季度，斗鱼总净营收为18. 585 亿元，同比增长81.3%。净亏损为1. 654 亿元，较去年同期有所收窄。

财报显示，第三季度，斗鱼的营收增长主要得益于现场直播的收入增加。2019 年第三季度，斗鱼平均月活用户达1. 636 亿，同比增长14.7%;平均移动月活达 5210 万，同比增长26.1%;第三季度，斗鱼平均付费用户数达 700 万，同比增长66%。

主播方面，斗鱼有72%的主播为游戏主播，其中，《英雄联盟》有PDD、《王者荣耀》有托米、《绝地求生》有小团团、主机区的女流......这些顶级主播阵容，是其吸引用户的关键。

斗鱼副总裁表示：“我们很高兴在 2019 年第三季度实现收入的持续增长。由于我们有效的成本控制措施和改善的经营杠杆，我们的毛利率和调整后净利润率均有所扩大。我们将努力实现收入增长，进一步提高我们的运营效率，并探索未来的获利机会。”