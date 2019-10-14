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光线传媒业绩预告:第三季度净利预增逾4倍 同比增长474.91%

2019-10-14 16:31 稿源：站长之家  0条评论
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数字货币、钱，资本

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息:今天，光线传媒发布 2019 年前三季度业绩预告。公告显示，光线传媒前三季度预计实现净利润10. 8 亿-11. 3 亿元，同比下降50.56%-52.74%，其中第三季度预盈9. 7 亿-10. 2 亿元，同比增长446.86%-474.91%。

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报告显示，光线传媒在报告期内参与投资、发行了《疯狂的外星人》《四个春天》《夏目友人帐》《阳台上》《风中有朵雨做的云》《雪暴》《千与千寻》《银河补习班》《哪吒之魔童降世》《保持沉默》《铤而走险》《小小的愿望》《友情以上》《我和我的祖国》等 14 部影片。

得益于《哪吒之魔童降世》等影片取得了优异的票房成绩，公司电影业务利润较上年同期大幅增加，截至 7 月 29 日，光线传媒来自《哪吒》的营业收入约为2. 03 亿元至2. 43 亿元。此外，据光线传媒 10 月 8 日晚发布的公告显示，截至 10 月 7 日 24 时，《我和我的祖国》累计票房收入（含服务费）约为22. 19 亿元，其中，公司来源于该影片的营业收入区间约为 1250 万元至 1600 万元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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