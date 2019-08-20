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猎豹移动发布Q2财报：营收9.7亿元 将派发特别现金股息

2019-08-20 20:56 稿源：站长之家  0条评论
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猎豹移动 (6)

站长之家(ChinaZ.com) 8月20日 消息:猎豹移动今天晚间发布了 2019 年第二季度财报，根据财报显示，猎豹移动总收入为9. 7 亿元，同比下降归属股东净利润达 4853 万，非通用会计准则下归属股东净利润为 8249 万元。

据悉，本季度猎豹移动AI及其他收入达 4860 万，同比增长236.2%;猎豹移动手机游戏收入增长至2. 9 亿，涨幅达108.5%。

截至 2019 年 6 月 30 日，猎豹移动持有总计4. 88 亿美元(人民币34. 49 亿)的现金及现金等价物、受限资金和短期投资，以及总计2. 87 亿美元(人民币20. 28 亿)的长期投资。

此外，猎豹移动还公告宣布，董事会批准派发特别现金股息，每个美国存托凭证(即：ADS)派发0. 5 美元，或每个普通股派发0. 05 美元，涉及 7200 万美元(人民币5. 08 亿);派息时间为 2019 年 9 月 30 日，并以 2019 年 9 月 13 日作为登记日。

猎豹移动董事长兼首席执行官傅盛表示，“猎豹移动将以庞大的用户群体，以及工具业务持续产生的现金流为基础，不断优化公司运营结构，发展手机游戏业务和AI相关业务。未来将继续大力投资AI业务，期冀在新技术时代成为公司长期发展的增长引擎。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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