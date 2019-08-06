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伽马数据：我国电竞用户规模超5亿 人才缺口达100万

2019-08-06 11:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:据伽马数据显示，目前，我国电竞用户规模超5亿，市场规模超过千亿，人才缺口达100万；2019年上半年市场实际销售收入513.2亿，增长率22.8%；电竞从业者超过44万；薪资方面，电竞从业者月薪超1.1万。2018 年，国内热门电竞赛事超过 500 项，目前我国正在运营的电子竞技战队(含俱乐部)超过 5000 家，电竞人才缺口严重。

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6月28日，人社部发布《新职业—电子竞技员就业景气现状分析报告》，报告显示，我国已经成为世界上最具影响力和最有潜力的电子竞技市场，同时对于高层次、高水平、高素质的电子竞技选手、电竞战队教练、电竞数据分析、电竞项目陪练等相关岗位的需求也变得越来越迫切。据不完全统计，目前只有不到15%的电子竞技岗位处于人力饱和状态，预测未来五年电子竞技员人才需求量近 200 万人。

今年 4 月，人社部发布通知，确认了 13 个新职业信息，其中包括了电子竞技员、电子竞技运营师等职业。同月，国家统计局将电子竞技归为职业体育竞赛表演活动，与足篮排三大球属同类型。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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