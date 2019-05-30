中美主播“越洋辩论” 刘欣：在华知识产权问题，需要问美国企业自己

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站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息：今天上午，中国国际电视台(CGTN)主播刘欣与美国FOX主播里根约辩，就中美贸易、知识产权等问题展开谈论。

1.知识产权

里根认为，中国存在对美国侵犯知识产权的情况，这让美国企业无法安心在中国进行业务，美团都要担心知识产权被侵犯。

对此，刘欣回应称其指控毫无根据。中美之间确实存在知识产权窃取、版权等问题。但个例并不能代表所有企业，中国普遍尊重知识产权。目前，知识产权侵犯的指控在世界上频繁出现，经常有美国公司互相起诉对方侵犯知识产权。在这样的前提下，你不能随便指控美国、中国或者中国人是在侵犯知识产权。而且，许多美国企业在中国盈利状况非常好，仍愿意继续在中国投资拓展市场。

2.关于华为

在讨论知识产权问题的时候，里根还提到了华为。她称中国人因为华为事件而愤怒，但如果华为想要进入美国市场，必须先进技术分享给美国。

对此，刘欣回应称，如果双方建立合作，并支付了知识产权费的情况下，技术共享完全没有问题。相互学习、合作共赢能让双方变得更加强大。