“扫一扫”分享到微信

数说

工信部：中国手机上网用户12.9亿户 移动电话用户达15.9亿户

2019-05-24 10:48 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:昨日，工信部发布了《 2019 年1- 4 月份通信业经济运行情况》数据显示， 2019 年1- 4 月，电信业务收入累计完成 4463 亿元，同比增长0.7%;1- 4 月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入 1405 亿元，同比增长11%，在电信业务收入中占31.5%;1- 4 月，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入 2055 亿元，同比增长1.7%。

QQ截图20190524104832.jpg

截至 4 月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15. 9 亿户，同比增长7.3%，但比上月末减少 581 万户。其中，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达13. 4 亿户，占移动电话用户的84.4%;4G用户规模为12. 1 亿户，占移动电话用户的75.9%，较上年末提高1. 5 个百分点。

QQ截图20190524104807.jpg

截至 4 月底，手机上网用户数规模达12. 9 亿户，对移动电话用户的渗透率为81.1%。

QQ截图20190524105043.jpg

1- 4 月，移动互联网累计流量达 351 亿GB，同比增长122.2%;其中通过手机上网的流量达到 349 亿GB，同比增长125.8%，占移动互联网总流量的99.6%。 4 月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到7.32GB，同比增长110.2%。

QQ截图20190524104922.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

任正非 华为 芯片人才

任正非要“拿钱砸人”的产业：平均薪资10424元，人才缺口超30万！

· 任正非 华为 芯片人才
公众号 微信公众号

公众号榜单TOP30，晚安少年、史上最贱喵、桃红梨白上榜

· 公众号 微信公众号
百合佳缘 婚恋网站

还在凭实力单身？百合佳缘婚恋观报告为单身一族解困

· 百合佳缘 婚恋网站
美团点评 财报 网约车 补贴

美团点评发布Q1财报：总营收192亿元 网约车补贴缩减超一成

· 美团点评 财报 网约车
腾讯公益 捐款

腾讯公益回应情侣吵架捐买房存款后悔：需与公募组织联系

· 腾讯公益 捐款
婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗

47人婚恋网交友被养猪式诈骗 涉及金额1200万元

· 婚恋网站 养猪式诈骗 诈骗
马云 阿里日 微信 钉钉

马云阿里日再爆金句：婚姻不美满，主要在微信

· 马云 阿里日 微信
雷军 小米专卖店 印度

雷军现身印度小米专卖店开业典礼 服装亮了

· 雷军 小米专卖店 印度
微信支付 付款截图吃霸王 微信

10名高中生用付款截图吃霸王餐近一年 每人赔偿2千元

· 微信支付 付款截图吃霸王 微信
交友网站 交友网站只收高颜值会员 注册会员

交友网站只收高颜值会员 全球超过850万人被拒绝，理由包括秃顶和太瘦

· 交友网站 交友网站只收高颜值会员 注册会员
查看更多
﻿

编辑推荐

华为已申请「华为鸿蒙」商标，具体发布日期待定

[见闻]· 05月24日

腾讯发布首个未成年人网络保护标准 为企业伙伴提供指引

[见闻]· 05月24日

SD 协会剔除华为，新手机或无法使用 micro SD 卡

[见闻]· 05月24日

消息称滴滴暂停孵化酒旅业务 官方暂未回应

[动态]· 05月24日

打不过小米和 OV，印度两大手机品牌想放弃了

[数码]· 05月24日

360金融社交电商项目「喜上街」揭开面纱

[要闻]· 05月24日

现在，你可以通过 GitHub Sponsors 给开源项目捐钱了

[外闻]· 05月24日

美团小象生鲜关闭5家门店 将试水社区经营小型超市

[见闻]· 05月24日