工信部：中国手机上网用户12.9亿户 移动电话用户达15.9亿户

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日 消息:昨日，工信部发布了《 2019 年1- 4 月份通信业经济运行情况》数据显示， 2019 年1- 4 月，电信业务收入累计完成 4463 亿元，同比增长0.7%;1- 4 月，三家基础电信企业实现固定通信业务收入 1405 亿元，同比增长11%，在电信业务收入中占31.5%;1- 4 月，三家基础电信企业完成移动数据及互联网业务收入 2055 亿元，同比增长1.7%。

截至 4 月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15. 9 亿户，同比增长7.3%，但比上月末减少 581 万户。其中，移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达13. 4 亿户，占移动电话用户的84.4%;4G用户规模为12. 1 亿户，占移动电话用户的75.9%，较上年末提高1. 5 个百分点。

截至 4 月底，手机上网用户数规模达12. 9 亿户，对移动电话用户的渗透率为81.1%。

1- 4 月，移动互联网累计流量达 351 亿GB，同比增长122.2%;其中通过手机上网的流量达到 349 亿GB，同比增长125.8%，占移动互联网总流量的99.6%。 4 月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到7.32GB，同比增长110.2%。