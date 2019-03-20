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法院裁定：抖音多闪立即停止共享微信用户信息等违规行为

2019-03-20 13:49 稿源：站长之家  0条评论
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多闪

图片版权所属：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:今日，天津市滨海新区人民法院正式裁定，要求抖音立即停止将微信/QQ开放平台授权登录服务提供给多闪使用的行为，同时多闪此前通过抖音擅自获得的微信/QQ用户头像、昵称也被勒令停用。抖音系由北京微播视界科技有限公司经营，多闪系由北京拍拍看看科技有限公司经营。

昨日，有网友称，收到了一条来自多闪APP的推送消息，信息显示，用户微信/QQ上的账户信息，包括头像、昵称的权益属于腾讯公司，如果用户的多闪的头像昵称与微信/QQ一致，需要修改在多闪或微信/QQ上的头像昵称。

QQ截图20190320081412.jpg

对此，腾讯发布声明回应称，关于某APP弹窗推送的信息，纯属偷换概念的无稽之谈。抖音违反开放平台用户协议、商业道德以及相关法律，将来源于微信/QQ开放平台的微信/QQ头像、昵称等数据提供给多闪使用。针对抖音和多闪的不正当竞争以及侵犯用户合法权益的行为，腾讯公司已经向法院提起诉讼并同时申请了行为禁令。

QQ截图20190320135641.jpg

针对腾讯发布的声明，多闪方面回应称：“多闪在诞生当日就被微信封禁，抖音也被微信封禁一年时间。所谓多闪使用微信数据纯属无稽之谈。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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