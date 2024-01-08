OPPO Find X7 Ultra 发布：售价5999元起 首发双潜望四主摄

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:OPPO Find X7Ultra手机在今日下午的新品发布会上正式亮相，该手机提供了三种内存配置选择，包括12GB+256GB、16GB+256GB和16GB+512GB，售价分别为5999元、6499元和6999元。

OPPO Find X7Ultra拥有独特的玻璃和素皮拼接设计，并提供了海阔天空、大漠银月和松影墨韵三种配色供用户选择。

该手机最大的亮点在于全球首发双潜望四主摄，其中索尼光喻LYT-900一英寸大底主摄的尺寸达到了1英寸，拥有5000万像素和1.6μm像素尺寸。此外，还有5000万像素大底超广角、5000万像素超光感潜望长焦和5000万像素特写潜望长焦等配置。

OPPO Find X7Ultra还升级了专业哈苏人像模式，并配备了新一代超光影图像引擎、瞬时双帧技术、HDR预览等功能。

在屏幕方面，该手机搭载了新一代2K钻石屏，拥有4500nit峰值亮度、1-120Hz智能动态刷新率、ProXDR显示和杜比视界等技术。

OPPO Find X7Ultra还配备了高通骁龙8Gen3处理器和自研潮汐架构，拥有602mm³仿生超振感马达、IP68级防尘抗水、100W超级快充、50W无线闪充以及超级低频天线技术等特性。

此外，OPPO Find X7Ultra还具备专属安全功能，搭载国密认证安全芯片，提供独立存储和芯片级防护，并拥有独家VIP模式和双向隐私通话等特性。

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