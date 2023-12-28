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首尔增设AI监控以预防犯罪

2023-12-28 16:42 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🌳 首尔计划在公园和登山步道增设AI技术监控摄像头，以减少犯罪盲区。

2. 📷 这些摄像头使用人工智能技术，可检测漫游、跌倒甚至袭击等行为，并自动传输图像至警察和消防控制室。

3. 💰 为此计划，首尔将在未来三年内投资1，265亿韩元（98.1百万美元），替换旧有、像素低于130万的监控摄像头。

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:首尔市政府宣布将进一步加强人工智能监控以预防和遏制犯罪。该市计划在首都的公园和登山步道增设更多闭路电视摄像头，以减少犯罪盲区。这些摄像头配备了人工智能技术，能够检测漫游、跌倒甚至袭击等异常行为，并将图像自动传输至警察、消防控制室以及城市灾害安全情况室。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

截至2024年底，首尔计划新安装10，657台配备AI技术的摄像头，其中4，748台将于明年投入使用。同时，该市还将替换过时的安全摄像头，首批更换的是像素低于130万的旧监控摄像头。目前，首尔市运行着超过160，000台安全摄像头，明年将更换其中的15，000台。首尔市政府宣布，未来三年内将替换85，000台不配备AI技术的摄像头，总预算为1，265亿韩元（98.1百万美元）。

数字政策局局长金晋万表示:“摄像头有助于保护市民的生命和安全。通过这一措施，我们将消除犯罪盲区，以保护市民免受犯罪的侵害。”

这项监控措施是为了打击残暴犯罪。今年8月，在首尔南部的冠岳山登山步道上，一名男子强奸并谋杀了一名女教师，事后向警方承认，他选择犯罪地点时考虑到了监控的缺失。面对这起残暴事件，首尔市市长吴世勋誓言将尽最大努力防范类似危险区域的未来事件，并迅速提高安全水平。

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