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AI换脸视频如何制作?分享4款好用的换脸工具

2023-12-27 17:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:人工智能（AI）已经彻底改变了我们生活的许多方面，其中之一就是AI换脸工具。这些工具利用先进的计算机视觉技术和深度学习算法，如生成对抗网络(GAN)，可以在照片或视频中交换一个人的面孔。在这篇文章中，我们将探讨一些最好的人工智能换脸工具。

Picsart

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Picsart是一家编辑领域的创新者，利用AI将图像编辑提升到新的高度。其AI替换工具利用一种称为“修复”的技术来进行选择性区域替换，可以用AI生成的替代项替换图像中的任何项目。Picsart以其快速准确的操作而著称，涵盖了一系列更改，包括面部交换、头发颜色修改和对象操作。虽然基本工具集是免费的，但Picsart Gold为创意表达提供了更广泛的调色板。Picsart Gold还提供XNUMX天试用版，让用户体验其扩展功能。

Pixble

体验地址:https://top.aibase.com/tool/pixble

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Pixble是该领域最先进的工具之一，以其精确且引人注目的深度伪造图像而闻名。Pixble利用AI检测并准确映射面部细节，制作出精确度和真实度均出色的3D面部替代品。即使处理以非常规角度或侧面拍摄的图像，Pixble也能提供令人信服的真实效果。

Swapface

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Swapface重新构想了换脸体验，为数字交互提供了全新的视角。该应用程序与Unity和OBS等虚拟摄像机顺利集成，有助于实时生成超现实的Deepfakes，以便在各种平台上进行直播。突出的特点是其深度伪造的极其逼真的渲染，使得区分实际镜头和人工智能合成内容变得越来越困难。再加上它的流媒体兼容性，使Swapface成为直播主播的首选

DeepAR

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DeepAR采用增强现实（AR）路线，将日常体验转变为真实与虚拟神奇的迷人融合。其面部交换工具提供实时面部交换，可以产生从搞笑到完全不可思议的结果。除了换脸功能外，该工具还提供情绪检测器、过滤器应用程序，甚至头发颜色变化。此外，DeepAR还涉足虚拟试戴领域，甚至还涉及支持AR的视频通话，重塑了电子商务的格局，让我们得以一睹购物的未来。

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