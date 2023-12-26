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​AI技术可鉴定品真伪，准确率达到99.1%

2023-12-26 11:16 · 稿源：站长之家

划重点:

1. 🤖 Entrupy技术公司声称其AI设备可以几乎完美地鉴定二手奢侈品的真伪。

2. 📸 使用AI鉴定器，用户需在将智能手机插入Entrupy硬件设备后，从各个角度拍摄产品照片。公司声称这一工具可对品牌如巴黎世家、巴宝莉、古驰和路易威登等的产品进行鉴定，准确率为99.1%。

3. 🌐 Entrupy的AI鉴定服务引起广泛关注，特别是在TikTok宣布与其合作，用于鉴别TikTok Shop上的产品真伪。

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:近日，科技公司Entrupy宣称其AI技术能够以几乎完美的准确率检测二手奢侈品的真伪。该公司表示，其设备可鉴定来自品牌如路易威登和香奈儿的手袋等奢侈品。这一AI鉴定器在企业追逐AI热潮的当下引起了新一轮关注。

LV包包 (1)奢侈品

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Entrupy成立于2012年，其AI技术自成立以来一直被数百名古董转售商采用。公司声称，该技术已经被广泛使用，特别是在2020年12月之前。鉴于商家们渴望利用AI热潮获利，对这一AI工具的兴趣可能会持续增长。

目前，Entrupy的工具仅对奢侈品转售商开放，声称其技术可以鉴定巴黎世家、巴宝莉、古驰和路易威登等奢侈品牌的产品。使用这一AI工具可能是奢侈品转售商与担心购买假货的顾客建立信任的一种方式。

Entrupy的联合创始人兼首席执行官Vidyuth Srinivasan在接受《Elle》杂志采访时表示:“这样做的整个目的是增加信任，使其作为第三方可以验证。这意味着消费者确信这不仅仅是一个人说这是真品，还有一个与交易无关的第三方证明。”

Entrupy声称其AI鉴定器的准确率达到99.1%。使用这一由微型镜头设备支持的AI鉴定器时，用户需在将智能手机插入Entrupy硬件设备后，从各个角度拍摄产品照片。公司声称，该设备的微型镜头可以将手机摄像头放大，以拍摄产品设计标牌和材料等细节。

这些照片然后与数百万张真品库存图片进行交叉参照，使用AI算法进行鉴定。据公司称，Entrupy可以在几分钟内对产品真伪作出判断，并生成正式证书，供零售商展示，证明产品是真品。

然而，该产品并非十全十美。Entrupy的首席执行官告诉《Elle》，该技术目前仅能鉴定主要品牌的配饰，因为这些产品最容易伪造。

值得注意的是，去年十月，TikTok宣布与Entrupy合作，用于鉴别其新电商平台TikTok Shop上的产品真伪。这一合作正值生成式AI工具如OpenAI的ChatGPT风靡全球之际。

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