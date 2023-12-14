OpenAI正式重新开启订阅ChatGPT Plus会员服务

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:12月14日凌晨，OpenAI首席执行官Sam Altman在社交平台宣布了一个好消息:他们终于找到了更多的GPU算力，重新开启了订阅ChatGPT Plus服务。
此前，由于算力不足以及用户激增等原因，OpenAI不得不在上个月15日暂停了ChatGPT Plus订阅服务。
现在，用户又可以重新订阅这项服务了。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:12月14日凌晨，OpenAI首席执行官Sam Altman在社交平台宣布了一个好消息:他们终于找到了更多的GPU算力，重新开启了订阅ChatGPT Plus服务。
此前，由于算力不足以及用户激增等原因，OpenAI不得不在上个月15日暂停了ChatGPT Plus订阅服务。
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今天凌晨，OpenAI首席执行官奥特曼发文称，已重新开放ChatGPTPlus付费订阅服务的新用户注册。今年11月中旬的时候，奥特曼同样是在在社交平台上宣布，将暂停新的ChatGPTPlus账号注册。根据此前的数据，ChatGPT今年前10个月的使用量达到了146亿次，平均每月15亿，周活跃用户已超1亿人次，世界财富500强公司中有92%的企业在使用其产品。
OpenAI已经开始逐渐恢复ChatGPTPlus注册，已有部分用户收到邀请。OpenAI在邀请函中表示“感谢您注册ChatGPTPlus候补名单。随着“ChatGPTPlus绝版”的消息传出，部分用户开始在eBay上出租他们的ChatGPTPlus账户，甚至有人以高价出售邀请码。
在暂停近一个月后，OpenAI重新开放ChatGPTPlus付费订阅服务的新用户注册。ChatGPT是OpenAI于2022年11月30日推出的一种新型AI聊天机器人工具ChatGPTPlus是由OpenAI推出的针对ChatGPT的付费订阅服务，它为用户提供了许多好处，包括更快的响应时间，访问更多功能，以及生成更长的文本回复的能力。该公司声称，它将彻底、妥当地修复相关问题。
在周四的声明中，OpenAI宣布其人工智能聊天机器人ChatGPT经历的一次重大故障已得到解决。ChatGPT在大约40分钟内出现问题，期间服务“间歇性不可用”。在11月份，董事会解雇了首席执行官SamAltman，但在数天后，在员工和投资者的压力下，Altman被重新任命。
加缪说:真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀。OpenAI刚刚平息的“政变”，其实就是对“自杀”的一次深入思考。OpenAI重整行囊，这家公司，甚至未来AI发展的走向，也许将在OpenAI关起的门后决定。
OpenAI前CEOSamAltman与前总裁GregBrockman在OpenAI旧金山总部与公司高管会面。微软和其他投资人正在努力恢复SamAltman的职位。GregBrockman预计将加入这一企业。
OpenAI的Q*项目引起广泛关注，引发了关于其真实性和目的的各种猜测。这可能只是OpenAI试图提升ChatGPT的一种传统尝试非神秘突破。OpenAI对Q*项目拒绝置评，或许在公司决定分享更多努力成果，使ChatGPT不仅在交谈中表现出色在推理方面也出色。
在被罢免后，OpenAI创始人、前首席执行官山姆奥特曼在社交平台发文，称自己非常喜欢OpenAI团队。在当地时间11月17日，OpenAI公司官方宣布CEO山姆奥特曼将离开，由CTOMurati担任临时CEO，该人事变动即日生效。山姆奥特曼最早或在当地时间周六晚决定是否重回OpenAI，除了重返OpenAI外，奥特曼也在考虑创建新的一家AI科技公司。
OpenAI旗下的ChatGPT账号最近承认了GPT-4变懒的问题，并表示他们正在研究修复这个问题。自11月11日以来，ChatGPT账号没有更新过模型，导致用户的反馈数量激增。对于OpenAI来说，修复ChatGPT变懒的问题是一个紧迫的任务，他们需要尽快找到解决办法，以提高用户的满意度和体验。
最近被OpenAI解职的首席执行官SamAltman，周日以访客的身份抵达了他创立的公司的总部。11月20日凌晨，阿尔特曼在社交平台发布了一条内容“这是我第一次，也是最后一次用这个”他胸前挂着OpenAI的工牌，写的却是“客人04”。即虽然OpenAIGlobal“被允许寻求和分配利润”，但其受非营利组织使命的约束。
Weld是一个简单易用的数据仓库构建工具，提供强大的ELT、SQL转换、rELT和AI助手功能。它可以连接100多个应用程序、文件和数据库，让你在几分钟内构建数据仓库，无需麻烦设置。Weld可以从100多个数据源获取数据，包括PostgreSQL、Stripe、Salesforce、Hubspot和Google Sheets等。它还提供预建的连接器，可自动同步数据，并可选择存储数据在Weld上或连接自己的数据仓库，如BigQuery和Snowflake等。你可以使用SQL编辑器来合并来自多个源的数据，并通过AI助手来编写定制的SQL代码。Weld还提供多个模板，方便你快速开始数据分析工作。你可以轻松导出数据到其他应用程序，并与你喜欢的BI工具集成。除此之外，Weld还提供逆向ETL功能，可以直接将数据发送到你的工作场所。Weld的数据管道经过了战斗测试，每天有超过100,000次同步，具有端到端的加密和访问控制，保证数据的安全性。Weld已经被1000多家公司信任，包括Hubspot、Shopify、Facebook Ads和Stripe等。
Setapp是一个应用程序订阅服务，包括240个Mac和iOS应用程序，并配备了AI助手，帮助您立即找到适合您任务的应用程序。通过Setapp订阅，您可以探索和使用240多个应用程序，使用AI搜索来查找应用程序，向Setapp助手询问推荐的应用程序，并按类别发现应用程序。在Setapp的专用应用程序集合中使用AI应用程序来提升您的工作流程，如Elephas AI工具包、AI写作助手TypingMind、与AI聊天的Craft、用于管理电子邮件的Canary Mail等。Setapp让您在不浪费时间的情况下获得240多个应用程序和AI工具，让您的工作效率大大提升。
Kindle GPT是一款为Kindle读书会员打造的AI助手，通过深度学习技术，能够为用户自动生成书籍摘要和个性化阅读推荐。无需手动阅读整本书籍，Kindle GPT能够提供书籍的关键内容摘要，帮助用户快速了解书籍的核心思想和知识点。同时，它还可以根据用户的阅读习惯和兴趣，推荐适合用户的书籍，提供个性化的阅读推荐服务。Kindle GPT旨在提升Kindle读书会员的阅读效率和体验。
ChatGPT永久免费中文版 GPT-4(国内免费直连)是一款基于OpenAI公司ChatGPT3.5模型开发的聊天机器人插件。它具有丰富的问题模版，方便快捷，提问精准。用户无需一次性大额购买，注册即可免费体验，还可以根据个人需求购买日卡、周卡、月卡。
Snack AI是一款多语言模型问答助手，可以同时向多个语言模型提问并获取答案。它能够帮助用户快速获取准确的信息，并提供丰富的功能和使用场景。Snack AI的定价灵活多样，适合个人用户和企业用户的不同需求。
Diyva是一个AI助手，使用人工智能技术，可以与客户进行对话，并提供准确的、即时的答案。它可以收集和分析客户交互数据，提供有关客户需求和个性化推荐的实时洞察。Diyva提供24/7的多语言客户服务，提供精确、准确、即时的答案。Diyva可以与现有的文档、产品目录等进行集成，快速、轻松地设置。
Crit Design是一个基于ChatGPT-4的浏览器插件。它能够快速评估设计,提出修改建议,编写alt文本等,是设计师的最佳工作伙伴,能够极大提高设计流程的效率。
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FeedLoops是一个由AI驱动的反馈和评论收集工具。它可以大规模地收集有价值的客户反馈,并通过引导他们在流行的平台上留下正面评论,将满意的客户转化为代言人。主要功能包括: - 避免潜在的负面评论:将建设性反馈私下处理,避免公开的负面评价 - 主动解决客户问题:及时解决客户关切问题,改进服务 - 深入分析客户情绪:洞察客户真实情感,制定业务优化决策 - 自动化反馈收集:取代麻烦的表格,AI聊天机器人以友好交流方式大规模获取有价值反馈 典型使用场景包括餐馆、酒店、零售店、水疗中心等线下商家。主要标签有反馈收集、评论、AI、在线声誉等。
Shape 是一款利用人工智能探索数据的工具。它可以回答数据问题，并提供数据分析和可视化功能。Shape 支持复杂的 SQL 查询和数据堆栈集成。它以智能的方式解释问题，并提供详细的答案。Shape 还可以与 Slack 集成，让您通过 Slackbot 快速获取答案。
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