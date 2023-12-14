OpenAI正式重新开启订阅ChatGPT Plus会员服务

Weld是一个简单易用的数据仓库构建工具，提供强大的ELT、SQL转换、rELT和AI助手功能。它可以连接100多个应用程序、文件和数据库，让你在几分钟内构建数据仓库，无需麻烦设置。Weld可以从100多个数据源获取数据，包括PostgreSQL、Stripe、Salesforce、Hubspot和Google Sheets等。它还提供预建的连接器，可自动同步数据，并可选择存储数据在Weld上或连接自己的数据仓库，如BigQuery和Snowflake等。你可以使用SQL编辑器来合并来自多个源的数据，并通过AI助手来编写定制的SQL代码。Weld还提供多个模板，方便你快速开始数据分析工作。你可以轻松导出数据到其他应用程序，并与你喜欢的BI工具集成。除此之外，Weld还提供逆向ETL功能，可以直接将数据发送到你的工作场所。Weld的数据管道经过了战斗测试，每天有超过100,000次同步，具有端到端的加密和访问控制，保证数据的安全性。Weld已经被1000多家公司信任，包括Hubspot、Shopify、Facebook Ads和Stripe等。