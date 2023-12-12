抖音正式上线AI创作功能 最新AI特效破6亿次播放

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:12月10日，抖音上的博主“若若跑的贼快”发布了一条令人印象深刻的视频，庆祝粉丝数突破千万。视频中，博主在镜头前亮相，突然发生了一个丝滑的转场，使真人形象瞬间变成了漫画形象。

接着，博主抱起一只猫，再次发生转场，奇迹般地，一人一猫都变成了漫画形象。这段创意十足的视频截至目前已获得超过182万次赞和12万次转发。令人惊叹的是，在评论区，博主透露这些漫画形象是通过AI生成的，而非手绘。

在12月8日，抖音正式推出了Al创作功能，包含多款特效。话题“人人都是ai艺术家”迅速积累了6.1亿次播放，其中博主“若若跑的贼快”使用的AI漫画特效备受关注。与此同时，古风形象生成也在热门榜上引起了广泛关注。

举例而言，抖音博主“皮皮在农村”运用古风AI特效，圆了自己妈妈拍古装大片的梦想，受到了超过20万次赞的喜爱。对比前后的图像，这一效果甚至让人觉得真人摄影师都难以拍摄得出。

不仅如此，许多男性网友看了这些创意视频后也产生浓厚兴趣，纷纷尝试并表示“好厉害，都看不出我是个男的”。

可以说，随着抖音等大型平台引入AI绘画技术，未来使用AI绘画工具的门槛将不断降低。相信更多普通人会将AI融入到内容创作中，从而丰富AIGC创作生态。这一趋势预示着AI技术在创意领域的广泛应用，为用户提供更多创作可能性。

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