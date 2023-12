科大讯飞旗下讯飞医疗成立AI研究院 注册资本3000万

Outfit Anyone 是一款超高质量虚拟试穿产品,使用户能够在不真实试穿衣物的情况下尝试不同的时尚款式。通过采用两个流的条件扩散模型,Outfit Anyone 能够灵活处理衣物变形,生成更逼真的效果。它具备可扩展性,可以调整姿势和身体形状等因素,适用于动漫角色到真实人物的图像。Outfit Anyone 在各种场景下的表现突出了其实用性和准备好投入实际应用的程度。