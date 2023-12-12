科大讯飞旗下讯飞医疗成立AI研究院 注册资本3000万

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:天眼查App显示，近日，泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司成立，注册资本3000万人民币，经营范围含第三类医疗器械经营、生产，第二类医疗器械生产，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械销售，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，远程健康管理服务等。
股东信息显示，该公司由科大讯飞旗下讯飞医疗科技股份有限公司、泰州通泰投资有限公司共同持股。
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站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:天眼查App显示，近日，泰州讯飞医疗人工智能研究院有限公司成立，注册资本3000万人民币，经营范围含第三类医疗器械经营、生产，第二类医疗器械生产，依托实体医院的互联网医院服务，第二类医疗器械销售，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，远程健康管理服务等。
股东信息显示，该公司由科大讯飞旗下讯飞医疗科技股份有限公司、泰州通泰投资有限公司共同持股。
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12月9日，科大讯飞股份有限公司与杭州申昊科技股份有限公司在杭州签署框架合作协议。实现大模型与工业机器人的深度融合并率先在电力场景实现工程化应用，合力推动能源电力、矿山等领域工业大健康的深入合作。科大讯飞和申昊科技将借助各自优势，致力于通用人工智能技术助力现有工业机器人智能化革新，实现工业机器人从多维感知到多模态认知再到智能决策和自主执行的智能体技术升级，并在电力场景完成工程化应用落地。
“这是我参加过最好玩的演唱会，你们俩是我见过最好的主持人!”11月26日，疯狂小杨哥在合肥奥体中心举办了“小杨甄选演唱会”，大小杨兄弟俩和曾宝仪同台主持，13位明星参演，演唱会当天的直播收获了5969万观看，点赞超4亿。演唱会的巨大曝光量，反哺了小杨哥及其公司。但在突破上升期瓶颈的过程中，小杨哥面临的环境愈加复杂，竞争也更加激烈，只能靠自练苦功，才能度过层层考验。
对于很多职场人士言，加班早已经成为了日常操作。每天都有大部分的时间在工作，难免会有身心疲惫的时候。科大讯飞智能办公本X3也解决了墨水屏设备长期存在的翻页慢难题……想要轻松将会议录音转文字，让AI助力效率办公的朋友，真的可以考虑入手这款科大讯飞智能办公本X3！
2023年11月28日，首届中国国际供应链促进博览会于北京开幕，这是首个以供应链为主题的国家级展会，以“链接世界共创未来”为主题，聚焦促进全球产业链供应链合作，注重绿色低碳发展、数字化转型，推动经济全球化健康发展。数字科技已成为经济发展的重要引擎。全球产业链供应链正在加速重塑、重构、调整，相信以科大讯飞为代表的中国企业有足够的勇气和实力在世界经济的大海中奋勇搏击、傲立潮头，以认知大模型为代表的人工智能技术的迭代升级和落地应用，也将为数字经济和全球产业链供应链高质量发展贡献更大力量。
新疆的塔里木油田年产油气突破3000万吨，较2022年提前6天突破3000万吨，再次刷新实现3000万吨油气产量的最快纪录。作为我国最大超深油气田，塔里木油田加快超深层新井建产步伐，今年以来，投产新井131口，日产油气能力达到11万吨。我国首口万米深地科探井，深地塔科1井也正向地球深部挺进。
11月22日，科大讯飞股份有限公司与中国石化销售股份有限公司安徽石油分公司在合肥签订战略合作协议。将不断深化合作关系，共同探索构建行业大模型应用、加强信息化建设领域合作，为能源发展与高新技术的有机融合提供合适的土壤。双方还商定在基础设施信息化建设、信息技术应用创新工程和系统运行维护等方面开展深化合作。
现在的手机都是必需品了，大家对手机的要求也是水涨船高。要有好的性能，漂亮的设计要有特色的功能和性价比。魅族21有三个存储版本可供选择，8GB256GB版本售价为3399元，12GB256GB版本售价为3699元，12GB512GB版本售价为3999元。
波司登羽绒服的不断涨价引发了社交媒体上的热议。“平均价格已升至1600元”，让很多消费者望却步。波司登涨价引发了消费者的热议，突显了高端化路线对于品牌形象和业绩的双重影响。
据天马微电子公众号消息，荣耀100标准版屏幕由天马供货。此前荣耀成立了荣耀绿洲护眼实验室，在实验室揭牌仪式上，天马作为显示领域领先企业受邀参会。目前荣耀100已在各大平台开启预售，12GB256GB售价2499元，16GB256GB售价2799元，16GB512GB售价2999元。
iQOONeo系列产品经理汪衡为iQOONeo9系列新品预热，他表示，iQOONeo9系列会在年前发布。这次iQOONeo9拥有同级最强的性能、同级最强的旗舰影像、同级最强的游戏触控屏以及同级最好的手感。”跑分方面，联发科天玑9300的安兔兔总成绩突破了220万分。
instaSpeak AI bot 是一款强大的语音转文字 AI 机器人。它可以将用户输入的语音实时转换为文字，并且支持多种语言识别。用户可以在网站上直接录制语音，并立即获得文字转录。instaSpeak AI bot 的优势在于高准确率和快速响应速度。该产品定价灵活，用户可以根据自己的需求选择适合的套餐。定位于提供高质量的语音转文字服务。
ChatGPT(永久免费国内直连) GPT-4是一款基于OpenAI公司ChatGPT3.5模型开发的聊天机器人，具有丰富的问题模版，方便快捷，提问精准，用户无需一次性大额购买，注册即可免费体验，可根据个人需求购买日卡，周卡，月卡。
PagePundit是一款基于人工智能的图书推荐平台，利用先进的推荐算法和自然语言处理技术，为用户提供个性化的图书推荐服务。用户可以通过PagePundit快速找到符合自己口味和兴趣的好书。该产品定位于帮助用户节省时间，发现有价值的阅读资源。
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Percy Lab是与ChatGPT Open AI API兼容的最先进的文本操作解决方案。通过结合Chat GPT的强大功能和专为SEO和写作而设计的灵活系统，Percy Lab可以生成优化的SEO文本。它拥有强大的批量文本生成功能，能够快速生成2500字的文本，并提供清晰的文本结构管理系统。Percy Lab还可以追踪每个生成的结果，方便查看每个提示生成的文本。
Outfit Anyone 是一款超高质量虚拟试穿产品，使用户能够在不真实试穿衣物的情况下尝试不同的时尚款式。通过采用两个流的条件扩散模型，Outfit Anyone 能够灵活处理衣物变形，生成更逼真的效果。它具备可扩展性，可以调整姿势和身体形状等因素，适用于动漫角色到真实人物的图像。Outfit Anyone 在各种场景下的表现突出了其实用性和准备好投入实际应用的程度。
声音复刻是一套高效化的轻量级音色定制方案。用户在开放环境中录制秒级别录音即可极速拥有专属 AI 定制音色。核心产品优势包括超低成本、极速复刻、高度还原和技术领先。适用场景包括视频配音、语音助手、车载助手、在线教育和有声阅读等。
X-Adapter是一个通用升级工具，可以使预训练的插件模块（例如ControlNet、LoRA）直接与升级的文本到图像扩散模型（例如SD-XL）配合使用，无需进一步重新训练。通过训练额外的网络来控制冻结的升级模型，X-Adapter保留旧模型的连接器，并添加可训练的映射层以连接不同版本模型的解码器进行特征重映射。重映射的特征将作为升级模型的引导。为了增强X-Adapter的引导能力，我们采用空文本训练策略。在训练后，我们还引入了两阶段去噪策略，以调整X-Adapter和升级模型的初始潜变量。X-Adapter展示了与各种插件的通用兼容性，并使不同版本的插件能够共同工作，从而扩展了扩散社区的功能。我们进行了大量实验证明，X-Adapter可能在升级的基础扩散模型中有更广泛的应用。
GoSearch 是一款人工智能驱动的企业搜索和资源发现产品。它通过多模式生成式人工智能平台，统一搜索企业内部所有信息，加快工作流程，提供快速搜索结果和智能答案。GoSearch 支持集成 100 多个应用程序和数据连接器，可以跨工作应用程序进行搜索，提供生成式人工智能推荐、企业 ChatGPT 助手、AI 结果总结等功能。它适用于各种企业团队，可以提高知识管理效率，促进信息发现和资源利用。
Microsoft Loop是专为团队共同创作而设计的工具，能够将团队和想法整合到一个位置。用户无需切换应用即可保持同步，使用实时同步的Loop组件完成更多工作。该产品支持实时协同编辑、AI建议设置工作区、模板快速创建内容等功能。用户可以随时随地协同工作，以异步方式沟通想法，并在外出时保持联系。
Phind 是一个为技术问题提供即时答案、解释和示例的产品。它基于强大的搜索引擎和智能算法，能够帮助用户快速找到并理解技术领域的知识。Phind 的主要功能包括搜索、聊天以及用户登录。无论是查找文档、解决错误、学习新技术，Phind 都能够提供准确、详细的答案和相关示例。Phind 定位于为开发者、学生和技术爱好者提供高效、便捷的技术问题解决方案。
音乐 FX 是一个在线音乐制作工具，提供丰富的音效和声音素材，用户可以使用它来创作各种类型的音乐。它支持调整音调、节奏和音量，还可以添加混响、回声等音效效果。无论是想要营造舒缓的氛围还是冒险的氛围，音乐 FX 都能满足用户的需求。
SeaArt.AI是一个免费的AI绘画软件，它通过智能算法和机器学习技术，帮助用户在Android、iOS和PC平台上实现绘画创作。SeaArt.AI提供了多种功能，包括AI绘画、智能超分辨率、背景移除等。SeaArt.AI的定价灵活，用户可以选择免费使用基本功能，或购买高级功能和额外服务。SeaArt.AI适用于艺术家、设计师、摄影师等创意领域的人士，帮助他们更快捷、高效地实现创作。
HeyPhoto是一款使用人工智能技术编辑自拍照片的免费在线服务。它可以通过改变眼神、鼻形、肤色、年龄、发型等面部特征来调整自拍照片和合照。该产品可以匿名化用户，使用户在面部识别系统中隐形，还可以通过调整面部表情来匹配任何想要的情绪。该产品可以在网站上使用，免费且无需特殊技能。该产品对质量较高的照片有更好的效果。
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Audiobox是Meta的新一代音频生成研究模型，可以利用语音输入和自然语言文本提示生成声音和音效，轻松为各种用例创建定制音频。Audiobox系列模型还包括专业模型Audiobox Speech和Audiobox Sound，所有Audiobox模型都是基于共享的自监督模型Audiobox SSL构建的。
Google AI Studio是一个基于Vertex AI在Google Cloud上构建和部署AI应用程序的平台。它提供了一个无代码界面,使开发人员、数据科学家和业务分析师能够快速构建、部署和管理AI模型。
GPT Chart Maker是基于ChatGPT的人工智能图表生成工具，能够在几秒钟内创建出令人印象深刻的图表和图形，轻松获得专业的信息图表。