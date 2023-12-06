顺丰回应暂停揽收手办：传言不实 合规手办快件揽收正常

站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:近日，有消息称顺丰暂停了手办类目的揽收，并预计将进行一个月的相关整顿。对此，顺丰集团回应表示，目前合规手办快件揽收一切正常，相关暂停收寄传言不实。
此前，手办公司 ALTER 官网公告显示，顺丰暂停了手办类目的揽收，预计将进行一个月的相关整顿，恢复时间以顺丰后续通知为准。随后话题#顺丰暂停揽收手办#登上热搜。
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站长之家（ChinaZ.com）12月6日 消息:近日，有消息称顺丰暂停了手办类目的揽收，并预计将进行一个月的相关整顿。对此，顺丰集团回应表示，目前合规手办快件揽收一切正常，相关暂停收寄传言不实。
此前，手办公司 ALTER 官网公告显示，顺丰暂停了手办类目的揽收，预计将进行一个月的相关整顿，恢复时间以顺丰后续通知为准。随后话题#顺丰暂停揽收手办#登上热搜。
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快科技12月6日消息，今日#顺丰暂停揽收手办#话题登上微博热搜，引发网友热议。据悉，事件起因于日本知名手办品牌ALTER在官网发布公告称，接顺丰方面通知，即日起暂停手办类目的揽收，进行相关整顿，预计将持续一个月，恢复时间以顺丰后续通知为准。对此，顺丰集团在线回应称：目前合规手办快件揽收一切正常，相关暂停收寄传言不实，感谢您的关注！”不过，对于手办合规的标准，顺丰并未作进一步说明。另据国内媒体报道，顺丰客服表示，目前手办类目陆运和空运都可寄，但陆运需满足商品原包装，主要由于手办为易碎的贵重品，陆运正常都需要
快科技12月4日消息，据国内多家媒体报道，针对广汽本田宣布裁员900人”的消息，广汽本田相关负责人回应称：所谓广汽本田裁员是外界的错误解读，广汽本田并没有裁员，只是终止了与劳务派遣公司的协议。”广汽本田还对劳务派遣人员依法依规、及时地提供了经济补偿，有关裁员的消息为不实消息。”此次对应生产的阶段性人员调整，对广汽本田产线，以及新能源、智能�
针对蔚来汽车将扩大裁员比例的消息，蔚来汽车相关人士回应表示，不实消息，公司没有进一步裁员计划，并将继续在其所运营的市场进行动态调整。此前报道称，有知情人士透露，蔚来的一些部门已被要求准备预备裁员名单，原裁员比例可能扩大到该部门的20%至30%。在今年11月初时，蔚来李斌发布全员信表示，公司人员将优化10%，并且，对于三年内不提升财务表现的项目，将被推迟和削减，以确保公司的长期竞争力。
百合佳缘集团发布了备受期待的双十一婚恋观报告《那些关于婚礼的小九九》，揭示了一些引人深思的现象。在这份报告中，近两成人坦言办婚礼是为了“收份子”，这让我们不禁思考，为何在婚礼这一美好仪式中，金钱仍然扮演着如此重要的角色?这一问题牵动着当代婚恋观念的方方面面，值得我们深入剖析。旗下包含了艾恩、汇爱、喜铺、喜庄、爱菲尔、星享非凡、蘭club和百合爱旅八大核心品牌，业务全面覆盖海外婚礼、个性化订制婚礼、婚礼堂婚礼等婚嫁全产业链服务，同时还可根据B端和C端用户不同需求提供定制化服务，可以完全满足不同消费者的多样性需求。
近日，有消息称特斯拉在华销售的国产车型或将大幅降价，最大降幅最高可能达到4万元。特斯拉相关负责人回应媒体称：该消息是谣言，为不实消息。对于特斯拉最新涨价举措，特斯拉官方客服工作人员表示：价格上涨是因为成本上浮，车辆的配置并没有变化，车价起起落落很正常，如果说成本下降的话，那可能价格就会下来。
今日，《王者荣耀》MyethosGift织梦系列创意手办正式开启预售，单个售价199元，预计2024年7月底发货。手办以旗袍为主题，以中国古代四大美女：貂蝉、西施、王昭君、杨玉环为灵感制作。图源：Myethos微信公众号资料显示，Myethos是2103年成立的中国手办品牌，业务内容以手办设计制作生产为核心。
北京李先生通过微博曝光了一起“补漏骗局”案件。原本在淘宝下单5元卫生间防水维修服务，施工后竟被要求支付9200元。这起案例也提醒消费者在维修服务中保持警惕，避免因信息不足陷入法律纠纷。
福建省消委会对20家咖啡店的59款现制现售咖啡进行了检测，结果显示所有样品均含有低量的2A类致癌物丙烯酰胺。涉及的知名品牌包括瑞幸和星巴克等。部分样品的咖啡因含量较低，提神效果略显不足。
知名电视直播软件“电视家”突然宣布暂停服务，并承诺为已开通会员的用户进行退款。“电视家”强调会妥善处理所有退款需求，并承诺“绝对不会跑路”。“电视家”是一款提供央视、卫视、地方电视台直播的软件，同时提供高清频道、电影频道、相声小品、数字频道、纪录片频道、网络频道等各类视频专区。
近日，海底捞服务员跳科目三”舞蹈火爆出圈，引起热议，另有网友表示，其员工表演科目三”太吵，影响了顾客就餐体验。海底捞方面今日向媒体回应称，海底捞一直鼓励门店伙伴结合自身特长和顾客需求进行各类创新，并设立了相应的创新激励机制，门店岗位实行计件薪酬，多劳多得。那么问题来了，你会跳科目三”吗？
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