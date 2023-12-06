顺丰回应暂停揽收手办：传言不实 合规手办快件揽收正常

针对蔚来汽车将扩大裁员比例的消息，蔚来汽车相关人士回应表示，不实消息，公司没有进一步裁员计划，并将继续在其所运营的市场进行动态调整。此前报道称，有知情人士透露，蔚来的一些部门已被要求准备预备裁员名单，原裁员比例可能扩大到该部门的20%至30%。在今年11月初时，蔚来李斌发布全员信表示，公司人员将优化10%，并且，对于三年内不提升财务表现的项目，将被推迟和削减，以确保公司的长期竞争力。