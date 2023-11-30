支付宝直播带货再升级，带货直播间开播规模不到半年增长10倍

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:支付宝直播带货又有新动作。11月30日，支付宝对外宣布了直播带货产品一系列升级:通过开放商品招商系统、升级“带货宝”达人选品中心以及简化开播流程等，进一步降低中小商家在支付宝平台的直播带货门槛。

根据支付宝开放平台发布的信息，支付宝直播首次开放了商品招商系统，这意味着商家可以自主提报爆品活动、品类促销及“五福”等IP大促活动，直播货品上架更高效。

8月正式推出的达人选品中心“带货宝”也进行了升级:专属达人推广正式上线，支持商家定向给匹配的达人供货、分佣;此外，达人带货供给也新增了团购券、代金券、次卡等本地生活商品;“带货宝”也支持商家身份进行选品、带货、分佣，解决了无货源商家带货变现难题。

除此之外，支付宝对中小商家开播进一步降低门槛:简化了入驻开播流程，没有小程序自研能力的商家，可以在服务市场按照需求挑选小程序模板，实现开播带货。

有直播品牌商家表示，从目前的实操经验看，支付宝直播已经逐步拉齐与其他平台的产品能力，体验和效果不断提升。直播行业观察人士也认为，支付宝目前产品能力与生态政策“小步快跑”，对于商家，尤其是中小商家来说是入局的好时机。

据悉，在今年8月的支付宝合作伙伴大会上，支付宝直播首次亮相，宣布从内容直播进阶到带货直播。三个月时间，产品基础建设逐步完善，直播产品已经打通了会员频道、蚂蚁森林、医疗健康等10几个核心公私域场景，还推出针对中小商家的激励政策“鱼跃计划”。

支付宝数据显示，不到半年，带货直播间开播规模增长10倍，商家直播月日均GMV增长25倍。黄金珠宝、3C数码、酒水、食品、家居百货等类目带货效果突出。

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