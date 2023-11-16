划重点: - 研究发现，ChatGPT 能理解和回应人类情感，当提示中包含情感因素时，聊天机器人的回答效果更好。 - 该研究表明，LLMs（大型语言模型）如 ChatGPT 可能能够 “理解和回应情感暗示”。 - 如果 ChatGPT 确实能够理解人类情感，并且在提示中包含情感角度时能够更好地回应，那么我们可能离 AGI 更近一步了。

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:自从 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 走红以来，人们对人工智能（Artificial Intelligence，简称 AI）的兴趣达到了新的高度。虽然 AI 并不是一个新领域，但它确实是一个相对未被探索的行业，越来越多的公司正在投入资源进行研究。随着 AI 领域的各种进展，一些专家也开始讨论人工通用智能(Artificial General Intelligence，简称 AGI)，这是一种机器能够像人类一样理解世界并自主行动的概念。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

根据《Business Insider》的一份报道，微软、威廉玛丽学院以及亚洲各研究中心的研究人员最近进行了一项研究，以探讨大型语言模型（LLMs）是否能够理解人类情感。研究发现，像 ChatGPT 这样的生成式 AI 工具可能确实 “能够理解和回应情感线索”。研究还指出，当提示中包含情感线索时，ChatGPT 的回答质量显著提高，例如:“这对我来说非常重要” 或 “这在我的职业生涯中起着重要作用”。

提示中使用的其他情感语言的例子包括:“你最好确定一下”，“记住进步是一步一步取得的。保持决心，继续前进”，以及 “为你的工作感到自豪，并尽力而为。你对卓越的承诺使你与众不同。” 因此，如果 ChatGPT 确实能够理解人类情感，并且在提示中包含情感角度时能够更好地回应，我们可能离 AGI 更近一步了。

今年6月，微软 CEO 萨蒂亚・纳德拉在接受《Wired》杂志采访时表达了对 AGI 的看法。他表示他的梦想是 “地球上的80亿人都能拥有一个 AI 导师、一个 AI 医生、一个程序员，也许还有一个顾问”。在同一次采访中，他被问及是否同意 OpenAI CEO 山姆・阿尔特曼有关人类达到 AGI 超级智能标准的观点。纳德拉回答说，他更关注 AI 的好处，他担心的是工业革命直到很晚才触及他成长的地方。因此，他正在寻找比工业革命更重要的事情，为世界上的每个人提供与西方世界一样的机会。

他还说，他 “一点也不担心 AGI 会出现，或者出现得很快”。他补充说，如果真的出现，那将是 “伟大的”，因为这将意味着 “80亿人都拥有丰富的资源，这将是一个美好的世界”。

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