ChatGPT在乌兹别克斯坦正式上线

Thunderflow将GPT的力量带到您的计算机和所有应用程序，只需点击快捷方式即可。它能在不切换上下文的情况下直接通过Thunderflow操作来自任何应用程序的所有文本。您可以通过简单的快捷键激活快速操作面板，无需打断工作流程即可在选定的文本上快速运行预定义或自定义操作。将您的文本立即转换为任何地方，无缝集成到您的桌面。可实时查看Thunderflow将输出流直接注入任何文本字段或编辑器，与任务无缝融合。选择多个模型，根据预定义操作的复杂性或需求。定义输出样式，控制生成文本的最终外观。现已支持Windows和Mac，Linux支持即将推出。