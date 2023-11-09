ChatGPT在乌兹别克斯坦正式上线

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:OpenAI公司已将乌兹别克斯坦列入ChatGPT服务范围内的国家名单，现在该国用户可以正式使用。
据悉，用户可以通过乌兹别克斯坦的移动运营商号码进行ChatGPT的注册，并在该国范围内使用该机器人。
ChatGPT现在可以免费注册，但要使用第四个版本需要支付20美元的每月费用。ChatGPT于2022年11月30日发布，最新版本于2023年9月27日推出。
（举报）
站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:OpenAI公司已将乌兹别克斯坦列入ChatGPT服务范围内的国家名单，现在该国用户可以正式使用。
据悉，用户可以通过乌兹别克斯坦的移动运营商号码进行ChatGPT的注册，并在该国范围内使用该机器人。
ChatGPT现在可以免费注册，但要使用第四个版本需要支付20美元的每月费用。ChatGPT于2022年11月30日发布，最新版本于2023年9月27日推出。
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10月8日晚，第十九届亚洲运动会闭幕式在浙江杭州奥体中心体育场“大莲花”圆满举行，历时16天的体育盛会就此落下帷幕。16天来，12000余名来自亚洲各国家和地区的优秀运动员们在赛场上风云际会，他们不仅展现了亚洲体育的高平，更彰显了团结、友谊和竞技精神的伟大力量。这也是时空壶的标语“沟通创造连接”所言的——科技的进步正在努力打破语言的界限，无阻碍的沟通，将使我们的世界更加无边无际。
11月10日，OpenAI联合创始人兼首席执行官SamAltman在社交平台宣布，自定义GPTs功能对所有ChatGPTPlus全面开放。自定义GPTs是OpenAI在开发者大会上推出的一项重磅功能，用户无需任何代码，全程支持可视化点击操作。上面只是部分案例，如果你有脑洞更大的想法，无需任何代码可以快速构建自己的ChatGPT助手，分享给其他人使用。
OpenAI在首届开发者日上，正式公布用户自定义GPT，同时还将上线“GPT商店”，创作者可以发布自定义的GPT来获取收入。OpenAI在其网站上宣布了一项新的服务：ChatGPT定制版。“GPT开发者”成为了一个新兴的职业，让你用AI赚钱的梦想变为现实。
本文来自微信公众号“定焦”，作者:黎明，编辑:方展博考试拿第一，不一定就是好学生。AI行业的“百模大战”已经打了大半年。*应受访者要求，赵小跃为化名。
OpenAI首席执行官山姆·阿尔特曼宣布，GPTs现已对所有ChatGPT订阅者开放。GPTs是OpenAI推出的自定义GPT。通过提供指令和额外知识，并选择任务，即可以定制GPTS。
ChatDOC是一个可以快速从文档中提取、定位和总结信息的文件阅读助手，能够理解文本、表格和图像。ChatDOC可以帮助用户从各种格式的文档中获取所需的信息，如.pdf，.doc，.docx，.md，.epub，.txt，网站，扫描文件等。引用来源:ChatDOC可以为每个回答提供引用来源，让用户可以验证AI的解读是否准确。
在我二十多岁时，笑容常挂在我的脸上。最初我并未察觉，但和我熟悉的人都会注意到这一点，大多数情况下，这被视为一种正面的特质。这个工具箱仍然会牢牢地依附于一个真实的人类，即使他的薪资很高，也可能并不总是面带微笑。
11月9日凌晨，OpenAI在官网发布，ChatGPT和API发生重大中断，导致全球所有用户无法正常使用，宕机时间超过2小时。OpenAI已经找到问题所在并进行了修复，但仍然不稳定，会继续进行安全监控。2）API重大事故历史2023年1月7日，API宕机7小时;1月25日，4小时;2月21日，3小时;3月2日，3小时;8月9日，5小时;9月15日，3小时;10月19日，3个半小时。
Snapchat在其年度开发者活动LensFest上宣布了一项新的更新，即将推出使用ChatGPT的增强现实滤镜。开发者可以使用LensStudio的新测试版创建具有ChatGPT的滤镜。新发布的开发者工具还包括多人同时参与项目的功能。
微软一度临时禁止其员工使用ChatGPT，理由是出于对安全和数据问题的关切。尽管多家科技公司以往曾禁止或至少不鼓励内部使用ChatGPT，但微软这一决定引起了瞩目，尤其是考虑到微软是OpenAI最大和最显著的投资者之一。”他们补充说:“正如我们先前所说，我们鼓励员工和客户使用诸如BingChatEnterprise和ChatGPTEnterprise等具有更高隐私和安全保护级别的服务。
EnglishXYZ是一款专为英语学习者设计的插件，提供双语字幕、快捷查词和收藏等功能，让用户将YouTube打造成专属的英语学习教室。插件还具备强大的查词功能，支持快速显示释义、详细信息查阅以及单词收藏。同时，后台系统能记录用户收藏的所有单词，方便随时复习。EnglishXYZ定位于帮助用户在观看视频的同时轻松学习英语。
Fridgtain: Grocery Genius是一款厨房管理APP，通过创建数字版冰箱，添加食材，设置保质期，提供清单、库存、过期提醒等功能，帮助用户更好地管理食材，避免浪费。升级到Fridgtain PRO版本，用户可以享受AI扫描发票等高级功能，支持多个数字版冰箱，适合更大的家庭使用。该产品定位于家庭用户，价格免费，PRO版本年费44.99欧元，月费3.99欧元。
Stylefie AI是一款利用人工智能技术，能够从用户上传的自拍照片中生成多种独特头像风格的产品。用户只需上传自拍照片，即可在几秒钟内享受到超过20种独特的头像风格，为用户的自拍照片增添创意和个性。产品定位于个人用户，提供简单易用的自拍头像风格生成服务。
Roast My Room是一款AI室内设计评估工具，用户可以上传房间图片，获取AI评估和室内设计建议。它可帮助室内设计师、房地产经纪人、DIY爱好者和家具商店提供实时设计选择、展示潜在房屋潜力、节省时间和提高销售额。
Roast your email是一款基于GPT-4 Vision的产品，通过上传邮件截图，可以获取对邮件的调侃和嘲讽。它能够帮助用户在轻松的氛围中检查邮件内容，提供一些有趣的建议和评论。产品定位于提供娱乐和轻松的体验。
GiftGPT是一款基于个性化算法的礼物推荐平台。我们的独特算法根据收礼人的兴趣、年龄和关系量身定制礼物想法，确保您每次都能找到完美的礼物。我们的专家团队精心挑选来自信任来源的高质量礼物，让您可以从市场上最佳的选择中挑选。无论您是在寻找贴心的生日礼物还是豪华的周年纪念惊喜，我们都有适合各种预算和场合的礼物想法。
promo.ai是一款强大的邮件通讯生成工具，能够将您的最新内容转化为令人惊叹的每周/每月通讯。它能够跟踪您的最佳内容，使用智能算法选择最佳内容并在您需要时生成通讯。该产品提供自动设计、品牌定制、无需编码、集成分析等功能，同时提供透明的定价方案。适用于不同规模的邮件通讯需求，并提供高效的客户支持。
ArtSpace.ai是一款强大的图像助手，结合了人工智能的创造力与艺术灵感，能够帮助用户轻松绘制美丽的图像和设计作品。其功能包括无限画布、替换和填充功能，支持生成高分辨率图像，且不设水印，可商业使用。价格为一次性支付297美元的终身许可。ArtSpace.ai旨在激发用户的创造力，提供14天无条件退款保障。
Сhatterbox one是一款AI聊天工具，专为OnlyFans和Fansly平台设计，能够大幅提高与粉丝的聊天互动速度。通过智能AI技术，帮助用户在与多名粉丝同时聊天时更快地回复消息，提高与免费粉丝转化为付费粉丝的比例。同时，产品定价灵活，提供免费试用和不同套餐选择，满足用户不同需求。智能机器人支持英语和俄语，用户可通过官方网站或Chrome插件进行试用和购买。
Talk to PDF是一个在线文档朗读工具。它可以自动将PDF、PPT、Word等文档中的文字转成语音朗读出来,使阅读体验更加便捷、有趣。用户只需上传文档,Talk to PDF就可以生成语音版本,支持可调节语速、自动滚屏等功能。适合需要大量阅读文档的用户,如学生、老师、白领等。
Stilo是一款AI 助力的日记应用，通过智慧和建议加速个人成长。它会随着时间了解您，解锁其他工具无法匹敌的见解。Stilo不再只是一个基本的思想存储库，它连接各种信息，每天呈现有用的见解。高绩效者需要的不仅仅是显而易见的通用建议。在您写作的过程中，Stilo会推荐书籍、播客节目和深刻的引言，帮助您深入挖掘。
OmniDock是专为Facebook、Circle.so和Slack打造的，基于人工智能技术的私人社区潜在客户管理工具。用户可以监控社区动态，第一时间与潜在客户互动，轻松安排发布内容，并授权团队成员进行监控、发布和互动。产品定位于帮助用户在私人社区中发现潜在客户，并提供多种付费和免费服务。
Thunderflow将GPT的力量带到您的计算机和所有应用程序，只需点击快捷方式即可。它能在不切换上下文的情况下直接通过Thunderflow操作来自任何应用程序的所有文本。您可以通过简单的快捷键激活快速操作面板，无需打断工作流程即可在选定的文本上快速运行预定义或自定义操作。将您的文本立即转换为任何地方，无缝集成到您的桌面。可实时查看Thunderflow将输出流直接注入任何文本字段或编辑器，与任务无缝融合。选择多个模型，根据预定义操作的复杂性或需求。定义输出样式，控制生成文本的最终外观。现已支持Windows和Mac，Linux支持即将推出。
Labescape Prompt生成器可以帮助用户生成高级的AI prompt,提高AI的使用效率。该产品提供了针对ChatGPT、Midjourney和Dall-E的专业化prompt生成功能,用户可以快速获取适合不同场景的高质量prompt。该产品还提供了每月10次免费的prompt生成额度。
Screenshot2Code是一款利用新的GPT-Vision API技术，可以将截图中的代码自动识别并转换为实际可运行的代码，极大提高开发效率。该产品定位于提升开发者的生产力，定价灵活，根据月度使用量收费。
Feedeo是一款AI动态视频互动平台，可以通过上传照片、填写脚本轻松生成栩栩如生的视频。用户可以利用丰富的交互组件收集用户反馈，然后广泛分享视频以增加用户参与度和收集反馈。产品定位于营销、销售、招聘、电子商务和教育等领域。价格分为Starter和Premium两个方案，满足不同用户需求。
MealByMeal 是一款无需应用程序的卡路里追踪工具，用户可以通过文本方式记录所吃食物和体重，同时提供每种食物的卡路里和宏量评估。使用 ChatGPT 和其他大型语言模型技术，能够为更多食物提供估算卡路里和宏量，准确度随提供信息的多少而提高。
Squibler是一个人工智能辅助写作的在线软件平台。它可以为用户生成故事思路、增强人物塑造、写出通顺的句子、帮助克服写作障碍,还能以前所未有的速度写出书稿和剧本。主要功能包括AI辅助写作、AI元素生成、AI图像生成、AI视频生成、目标跟踪、项目管理、协作等。适用于小说、书籍、剧本、故事等创作。
BooksByAI是一款用人工智能创作图书的产品，用户可以提供想要阅读的图书描述，AI会根据描述自动生成图书内容。用户还可以选择语言和图书类型进行定制，体验更加个性化的阅读乐趣。BooksByAI涵盖各种类别的图书，涉及商业、健康、科技、艺术、教育等多个领域，为用户提供丰富的阅读选择。
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