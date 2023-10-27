脱离传统录音方式？AI配音神器虾果魔音让配音更简单

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:虾果魔音是中国中芯网络科技有限公司开发的一款引人注目的AI配音神器。该软件以其高度拟人和流畅自然的人声配音功能而著称。用户可以轻松将文字转化为语音，并从近百种不同发音人中选择适合的配音。虾果魔音支持多种情绪和语言，包括中文、英文、童声、方言和广告旁白等10类近百种发音人，为各种使用需求提供了丰富的选择。

体验地址:https://moyin.ixiaguo.com/

该产品拥有多个令人印象深刻的功能。首先，它提供了文字转语音的功能，用户无需录音或寻找配音演员，只需将文字内容转化为流畅自然的语音，既节省了时间，又节省了精力。其次，虾果魔音支持录音转文字，用户可批量上传音频文件，通过智能识别将录音内容自动转换为文字文档，方便存储和编辑。此外，它还支持视频转文字功能，用户可将视频中的对话或解说内容转换为文字，快速获取视频的文本内容，方便后续编辑和处理。同时，虾果魔音还能提取视频中的音频部分，将其转换为音频文件，方便用户单独使用或进行后续处理。

虾果魔音提供了多种发音人选择，用户可从近百种不同类型的发音人中选择适合自己需求的人声，包括中文、英文、童声、方言和广告旁白等。这为用户的配音需求提供了更广泛的选择空间。此外，虾果魔音还支持10种真实的情感表达，通过这些情感表达，配音声音更具有情感和感染力，能够更好地适应不同场景和需求。

虾果魔音还提供了智能编辑模式，用户可以在简便易用的word编辑模式下进行内容编辑和调整，可以快速生成满意的配音结果。最后，虾果魔音提供了免费试用和下载的服务，用户可以免费试用并体验部分功能，也可以选择立即下载完整版软件进行使用。

虾果魔音通过其强大的语音转文字、视频转文字、文字转语音等功能，为用户提供了便捷高效的配音解决方案。无论是自媒体工作者、影视制作人还是其他需要配音的领域，都可以利用虾果魔音节省时间和成本，在短时间内获得优质且符合需求的配音效果。

（举报）