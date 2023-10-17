AI视野：文心大模型4.0发布；OpenAI计划发布Stateful API；GPT-4V被曝离谱bug；简单搜索升级为AI互动式搜索引擎

🤖📈💻💡大模型动态

百度世界2023大会召开 正式发布文心大模型4.0

百度世界大会2023年，百度创始人李彦宏宣布文心大模型4.0正式发布，该模型在理解、生成、逻辑、记忆等核心能力上不逊于GPT-4。

【AiBase提要】 🚀 文心大模型4.0发布:李彦宏宣布升级，与GPT-4媲美。 🧠 百度发布首个生成式商业智能产品“百度GBI”，支持自然语言交互、跨数据库分析和专业知识学习三方面能力 💡 百度网盘、百度文库等产品已完成 AI 重构，实现一键总结视频内容等功能 💡百度地图App发布19.0.0版本 上线AI向导功能

📰🤖📢AI新鲜事

百度简单搜索升级为AI互动式搜索引擎

今日，百度旗下简单搜索宣布升级，成为百度通过大模型重构的第一个AI互动式搜索，提供智能答案和个性化搜索体验。

体验网址:https://jiandan.baidu.com/

【AiBase提要】 🔍 简单搜索升级，成为首个AI互动式搜索引擎，能提供智能答案和多媒体内容。 🤖 用户可以自由对话，获取答案、视频、图文等多样信息，满足多种需求。 🌐 百度旨在重新定义搜索引擎，让每次搜索更加简单和个性化。

GPT-4V被曝离谱bug:突然执行神秘代码，暴露用户聊天记录

GPT-4V出现严重漏洞，原本只是让它分析一张图片，结果它完全没回答图片内容，而是直接开始执行“神秘”代码，然后用户的ChatGPT聊天记录就被暴露了。

【AiBase提要】 😱 GPT-4V受攻击注入漏洞，曝出聊天记录。 🤔 漏洞原因在于模型未经重新训练添加图像识别功能。 🔒 提出解决方案是双LLM模式，区分可信和不可信内容。

OpenAI计划发布Stateful API降低开发成本

OpenAI计划通过Stateful API降低应用程序的开发成本，允许开发者更便宜地创建基于AI模型的应用，同时推出新的视觉开发工具。

【AiBase提要】 📉 OpenAI发布Stateful API，记住对话历史，降低应用开发成本。 👁️ 新视觉开发工具将帮助应用程序分析和描述图像。 🤖 OpenAI或考虑发展GPT-5，但引发数据安全和隐私担忧。

王小川旗下百川智能完成3亿美元A1轮融资

王小川旗下的百川智能公司宣布成功完成了3亿美元的A1轮战略融资，得到了阿里、腾讯、小米等科技巨头和多家顶级投资机构的支持。

【AiBase提要】: 🚀 百川智能是王小川创立的公司，不到100天就发布了免费商用的中文大模型，并吸引了数百万的下载量。 🤝 这次融资吸引了包括阿里、腾讯、小米等科技巨头以及多家顶级投资机构的参与，展示了市场对其潜力的信心。 🗓️ 百川智能成立于2023年4月10日，由来自知名科技公司的AI顶尖人才组成，展现了快速发展和创新的能力。

谷歌云推出专为制造和医疗领域的生成式AI解决方案

Google Cloud发布生成式AI，旨在提高生产率和数字时代应对，包括制造业和医疗领域的多个应用。

【AiBase提要:】 🏭 生成式AI在制造领域可用于事件监测、客户服务自动化、文档搜索、产品目录发现和供应链顾问。 🏥 在医疗领域，生成式AI可改善临床数据搜索和提供个性化医疗体验。 🚀 生成式AI应用领域不断扩展，将引领数字时代的创新，提供更多机会。

IDC预测:到2027年，生成式AI支出将达到1430亿美元

IDC预测生成式AI支出将在2027年达到1，430亿美元，增速高于综合AI支出，并相较于全球IT支出的CAGR高出13倍。

【AiBase提要】 📈 到2027年，生成式AI支出将达到1，430亿美元，增速超过综合AI支出，并较全球IT支出的CAGR高出13倍。 🌐 全球主要企业积极投资于生成式AI模型的建设和采用，预计趋势将持续增长。 💼 IDC表示生成式AI是一项变革性技术，具有深远影响和商业价值。

🤖📱💼AI应用

淘宝AI大模型应用“淘宝问问”将上线双11大促模式

淘宝的AI大模型应用“淘宝问问”即将在双11大促期间上线，将为用户提供购买建议，降低挑选决策成本。

【AiBase提要:】 🛒 淘宝的AI大模型应用“淘宝问问”将在双11大促期间提供购买建议，增强用户购物体验。 📊 自9月内测以来，已有超过500万人次尝试该应用，展现了高用户活跃度。 📉 应用将综合各类大促信息，生成最具价格力的购买建议，帮助用户更智能地进行购物决策。

商汤科技秒画SenseMirage上线移动端版本

商汤科技的图像生成平台“秒画SenseMirage”正式推出移动端版本，用户可以通过手机登录官网进行文生图创作，并享受美学引导、高效工具和API接口支持。

体验网址:https://miaohua.sensetime.com

【AiBase提要:】

🎨 秒画SenseMirage移动端版本正式上线，开放免费创作，提供用户文生图创作体验。

📐 更新的3.5版本引入全新美学引导系统和ControlNet工具，提高创作效率和质量。

🏢 商汤将向企业客户提供API接口，助力高效服务和创意构建。

英伟达文本转3D AI工具Masterpiece X首次亮相

英伟达与Masterpiece Studio合作发布Masterpiece X，利用生成式AI简化3D建模，虽然测试效果不佳，但显示出巨大潜力。

📌 AiBase提要: 1. 英伟达与3D软件开发商Masterpiece Studio合作发布了Masterpiece X，旨在通过生成式AI简化3D建模，使之像创建二维图像一样简单。 2. Masterpiece Studio表示其解决方案无需本地硬件或软件，一切在云端实现，仅需键盘、浏览器和想象力。 3. 尽管测试中的效果不尽如人意，但这一技术显示出从现有模型开始更容易获得所需结果的潜力。

YouTube推出AI广告工具“Spotlight Moments”助广告商瞄准文化时刻

YouTube宣布推出名为“Spotlight Moments”的AI广告套餐，利用Google人工智能，帮助广告商在特定文化时刻投放相关广告，提高广告效果。

🚀 【AiBase提要:】 👉 YouTube推出“Spotlight Moments”广告套餐，利用AI自动识别热门视频。 👉 广告商可在特定文化时刻投放广告，提高品牌曝光。 👉 Google致力于改进广告销售和投放方式，推出多项AI驱动的工具。

3D领域的Midjourney?Luma AI助您捕捉真实之美

Luma AI是一款引人入胜的3D捕捉技术，以其无与伦比的光线和反射效果，将未来的视觉效果技术带给每个人，从专业人士到普通用户，彻底改变了创意产业。

体验地址:https://lumalabs.ai/

【AiBase提要】: 🌟 Luma AI引领革命性3D捕捉技术，以前所未有的逼真度和细节捕捉世界，超越传统摄影和渲染的视觉效果。 🌟 具备无与伦比的光线和反射效果，让3D场景看起来就像是真实的一样，无论是室内还是室外。 🌟 Luma AI的愿景是将未来的视觉效果技术普及给每个人，支持多平台，轻松捕捉逼真的3D图像，改变游戏开发、虚拟现实和影视制作的方式。

AI漫画创作工具Dashtoon 支持移除背景、修整脸部

Dashtoon Studio是一款强大的AI漫画创作平台，基于AI技术，支持用户移除背景、修整脸部，以轻松创作具有创意的漫画作品。

体验地址:https://www.dashtoon.ai/

【AiBase提要:】 1. 🎨 Dashtoon Studio是引人注目的AI漫画创作平台，为创作者提供更大的创作力量和规模。 2. ✂️ 用户可以选择漫画角色，定制角色，并使用工具移除背景、修整脸部，提升图像质量。 3. 💬 平台鼓励用户积极参与社区，分享经验和技巧，无论专业还是新手，都能轻松创作出卓越的漫画作品。

视频编辑器CapCut扩展业务版块 ☁️

CapCut是字节跳动旗下的视频编辑应用，现在正在扩展到商业工具领域。其中新增人工智能驱动的脚本生成等功能，可帮助广告商和创作者制作广告和品牌内容。📲

【AiBase提要:】 😊 CapCut推出CapCut for Business，面向广告商和创作者提供视频制作工具 📈 新增人工智能驱动的脚本生成等功能，可快速制作视频广告 🎬 提供虚拟演示者和虚拟试穿等AI功能，方便营销产品

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

香港中文大学发布全面中文大语言模型评测CLEVA

香港中文大学发布了全面中文大语言模型评测方法CLEVA，覆盖31个任务和多维度评测指标，旨在提供更准确的模型认知。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.04813.pdf

【AiBase提要】 📊 香港中文大学发布全面中文大语言模型评测方法CLEVA，已被EMNLP2023System Demonstrations录取。 🎯 评测方法包含31个任务和多种评测指标，覆盖了84个数据集，关注准确性、鲁棒性、公平性等多维度。 🖥️ CLEVA提供提示模板，降低数据污染风险，为研究团队提供清晰的操作界面，促进模型认知和评测。

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