探营2023外滩大会：6G、脑纹核身……十大黑科技亮相展区

2023Inclusion·外滩大会明天将正式开幕。9月6日，记者来到大会展区探营，提前打卡展区亮点。

本届大会以“科技·创造可持续未来”为主题，展区面积达8000平米，参展单位包括英伟达、蚂蚁集团、美国运通中国合资公司、众安保险、复旦大学、同济大学、泰康、万事利等，展示了包括人工智能、区块链、隐私计算、6G等在内的前沿技术创新突破，为观众提供沉浸式、场景化、全方位体验，感受数字技术推动下的城市、产业和生活新可能。

十大黑科技亮相:6G、无人手机安全检测、脑纹核身……

记者在现场看到，6G、无人安全检测实验室、脑纹核身、蚁鉴2.0、城市链、AI大脑训练、支付芯、宠物生物识别系统、区块链溯源、数字人虚拟空间等十大黑科技在展区齐齐亮相。

太赫兹频段是什么，对6G发展有什么影响?复旦大学的展台吸引了不少人驻足围观。

随着无线通信技术的发展，对无线通信速率和频率的要求逐年提高。现有无线通信频段已趋于饱和，太赫兹频段是一个全新的空间，也是下一代B5G/6G移动通信、空间通信等背景下实现高速带宽的关键技术之一。

据了解，复旦大学余建军教授团队针对“先进6G光子宽带太赫兹通信系统”提出了系统创新解决方案，基于光子太赫兹源、多维复用技术、先进的高阶调制技术以及先进的数字信号处理技术，实现了高质量、宽带太赫兹矢量信号的产生。

在未来安全实验室，记者看到一台机器人小车正同机械臂密切配合，完成运送手机、检测手机安全性的工作。这是模拟蚂蚁安全天玑实验室为Google提供手机生物识别安全检测的真实场景，市场上70%以上的安卓生态手机都需要在这里进行安全检测。

机械臂分成攻防两方，一边是攻击方，手里拿着以纸、屏幕、面具伪装的生物识别图案，试图解锁手机，另一边是防守方，抓取手机以不同角度、在不同光线条件下迎接挑战，只有通过检测才能证明手机在指纹识别、刷脸识别上具备安全性。

机器人小车则是天玑实验室最新推出的具身智能机器人。机器人小车与机械臂能在全程零人工干预下，结合三维视觉传感器及仿真人手系统，实现对环境的感知、对物品的精准抓取、灵活应对异常等。有了无人车全年无休地加入，只要实验室不断电，检测流水线就会7*24小时无间断工作，全程零人工干预，测试效率为原来的5倍，对一台手机的测试次数能达到20万次的量级。

戴上特制头盔，就可以识别脑电波波形特征，体验脑纹核身。在展区，记者还体验了全球首个脑机头戴核身技术互动，这是由蚂蚁安全实验室联合信通院、脑机合作生产厂商博瑞康共同推出的最新技术，也是为未来穿戴设备场景下的身份识别做的技术储备。

黑科技也要有温度:未来养老生活长这样，数字技术助力女性发展

数字时代，不同的群体遇到了不同的机遇与挑战。科技可以扮演怎样的角色，在外滩大会的展区，记者看到了不少答案。

20年后的养老生活会是什么样?泰康、博腾、支付宝等共同在展区现场搭建了一个老年人养老公寓。在这个区域，随处可见房间中的暖心设计:多处有扶手，圆角房间，暖色灯光，防滑卫生间等。泰康还提供了老年人拟态服，观众穿着拟态服后可以切身体会高龄人群的日常活动，以便更好地理解老年人的处境与感受。

数字技术如何助力女性发展?记者在展区体验了2分钟的“人工智能训练师”，这是一项由蚂蚁集团、蚂蚁公益基金会、中国妇女发展基金会等共同发起、面向中西部欠发达地区县域女性的就业帮扶项目。通过就业机会引入、技能培训、社会企业孵化等，帮助欠发达县域女性在地就业。“人工智能训练师”已经成为不少县域女性的理想工作——身在小县城，却可以成为人工智能产业链上的一环。记者了解到，相关数字就业中心年数据标注量过亿，多个中心也成为当地最大的用工企业。

数字技术又如何助力乡村振兴，帮助解决农人难题?网商银行在现场带来了“大山雀”卫星遥感风控系统，原本最困扰农户的贷款问题，通过这项技术就可以得到解决。卫星识别田地的农作物面积、作物类型、长势如何，以此为贷款提供依据，同时结合数字化风控模型，从而为农民提供信贷支持。截止目前，这项技术已经覆盖全国31个省市自治区，服务了超过120万种植户。

在展区，记者还了解到一个“冷知识”:全国有超过6000万人，因为名字中有生僻字，在数字时代经常寸步难行，比如无法在银行开户收款、行车证驾照需要手写、无法实名注册购票……社会各界都在持续关注这6000万人办事难的问题。蚂蚁集团自研生僻字解决方案，完整解决从输入、显示到交换、互通互认各个环节的问题，并且已经在支付宝上线。观众可以在现场体验这套方案中的生僻字键盘，只要简单输入拼音就可以轻松打出生僻字。

除了黑科技和暖科技，展区还充满了丰富多彩的趣味体验，包括用图计算来设计80天环游世界路线，体验一把隐私计算的“魔法打败魔法”游戏，看一场宠物走秀观摩宠物的IoT核身，手机贴贴耐克鞋就能溯源产地……

为了让更多人可以感受这场科技盛会，本届外滩大会还特意打造了线上虚拟空间，在支付宝上搜索“外滩大会”进入官方小程序，就可以创建属于自己的虚拟数字人，在虚拟世界中体验数字展厅、观看外滩论坛直播。

现场还有一支特殊的讲解团——由蚂蚁集团与上海老年大学共同打造的蓝马甲银发宣讲团，用通俗易懂的语言，向参展观众介绍隐私计算、图计算、可信AI等，带领大家感受科技力量。

（举报）