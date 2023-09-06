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探营2023外滩大会：6G、脑纹核身……十大黑科技亮相展区

2023-09-06 17:25 · 稿源：站长之家

2023Inclusion·外滩大会明天将正式开幕。9月6日，记者来到大会展区探营，提前打卡展区亮点。

本届大会以“科技·创造可持续未来”为主题，展区面积达8000平米，参展单位包括英伟达、蚂蚁集团、美国运通中国合资公司、众安保险、复旦大学、同济大学、泰康、万事利等，展示了包括人工智能、区块链、隐私计算、6G等在内的前沿技术创新突破，为观众提供沉浸式、场景化、全方位体验，感受数字技术推动下的城市、产业和生活新可能。

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十大黑科技亮相:6G、无人手机安全检测、脑纹核身……

记者在现场看到，6G、无人安全检测实验室、脑纹核身、蚁鉴2.0、城市链、AI大脑训练、支付芯、宠物生物识别系统、区块链溯源、数字人虚拟空间等十大黑科技在展区齐齐亮相。

太赫兹频段是什么，对6G发展有什么影响?复旦大学的展台吸引了不少人驻足围观。

随着无线通信技术的发展，对无线通信速率和频率的要求逐年提高。现有无线通信频段已趋于饱和，太赫兹频段是一个全新的空间，也是下一代B5G/6G移动通信、空间通信等背景下实现高速带宽的关键技术之一。

据了解，复旦大学余建军教授团队针对“先进6G光子宽带太赫兹通信系统”提出了系统创新解决方案，基于光子太赫兹源、多维复用技术、先进的高阶调制技术以及先进的数字信号处理技术，实现了高质量、宽带太赫兹矢量信号的产生。

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在未来安全实验室，记者看到一台机器人小车正同机械臂密切配合，完成运送手机、检测手机安全性的工作。这是模拟蚂蚁安全天玑实验室为Google提供手机生物识别安全检测的真实场景，市场上70%以上的安卓生态手机都需要在这里进行安全检测。

机械臂分成攻防两方，一边是攻击方，手里拿着以纸、屏幕、面具伪装的生物识别图案，试图解锁手机，另一边是防守方，抓取手机以不同角度、在不同光线条件下迎接挑战，只有通过检测才能证明手机在指纹识别、刷脸识别上具备安全性。

机器人小车则是天玑实验室最新推出的具身智能机器人。机器人小车与机械臂能在全程零人工干预下，结合三维视觉传感器及仿真人手系统，实现对环境的感知、对物品的精准抓取、灵活应对异常等。有了无人车全年无休地加入，只要实验室不断电，检测流水线就会7*24小时无间断工作，全程零人工干预，测试效率为原来的5倍，对一台手机的测试次数能达到20万次的量级。

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戴上特制头盔，就可以识别脑电波波形特征，体验脑纹核身。在展区，记者还体验了全球首个脑机头戴核身技术互动，这是由蚂蚁安全实验室联合信通院、脑机合作生产厂商博瑞康共同推出的最新技术，也是为未来穿戴设备场景下的身份识别做的技术储备。

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黑科技也要有温度:未来养老生活长这样，数字技术助力女性发展

数字时代，不同的群体遇到了不同的机遇与挑战。科技可以扮演怎样的角色，在外滩大会的展区，记者看到了不少答案。

20年后的养老生活会是什么样?泰康、博腾、支付宝等共同在展区现场搭建了一个老年人养老公寓。在这个区域，随处可见房间中的暖心设计:多处有扶手，圆角房间，暖色灯光，防滑卫生间等。泰康还提供了老年人拟态服，观众穿着拟态服后可以切身体会高龄人群的日常活动，以便更好地理解老年人的处境与感受。

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数字技术如何助力女性发展?记者在展区体验了2分钟的“人工智能训练师”，这是一项由蚂蚁集团、蚂蚁公益基金会、中国妇女发展基金会等共同发起、面向中西部欠发达地区县域女性的就业帮扶项目。通过就业机会引入、技能培训、社会企业孵化等，帮助欠发达县域女性在地就业。“人工智能训练师”已经成为不少县域女性的理想工作——身在小县城，却可以成为人工智能产业链上的一环。记者了解到，相关数字就业中心年数据标注量过亿，多个中心也成为当地最大的用工企业。

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数字技术又如何助力乡村振兴，帮助解决农人难题?网商银行在现场带来了“大山雀”卫星遥感风控系统，原本最困扰农户的贷款问题，通过这项技术就可以得到解决。卫星识别田地的农作物面积、作物类型、长势如何，以此为贷款提供依据，同时结合数字化风控模型，从而为农民提供信贷支持。截止目前，这项技术已经覆盖全国31个省市自治区，服务了超过120万种植户。

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在展区，记者还了解到一个“冷知识”:全国有超过6000万人，因为名字中有生僻字，在数字时代经常寸步难行，比如无法在银行开户收款、行车证驾照需要手写、无法实名注册购票……社会各界都在持续关注这6000万人办事难的问题。蚂蚁集团自研生僻字解决方案，完整解决从输入、显示到交换、互通互认各个环节的问题，并且已经在支付宝上线。观众可以在现场体验这套方案中的生僻字键盘，只要简单输入拼音就可以轻松打出生僻字。

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除了黑科技和暖科技，展区还充满了丰富多彩的趣味体验，包括用图计算来设计80天环游世界路线，体验一把隐私计算的“魔法打败魔法”游戏，看一场宠物走秀观摩宠物的IoT核身，手机贴贴耐克鞋就能溯源产地……

为了让更多人可以感受这场科技盛会，本届外滩大会还特意打造了线上虚拟空间，在支付宝上搜索“外滩大会”进入官方小程序，就可以创建属于自己的虚拟数字人，在虚拟世界中体验数字展厅、观看外滩论坛直播。

现场还有一支特殊的讲解团——由蚂蚁集团与上海老年大学共同打造的蓝马甲银发宣讲团，用通俗易懂的语言，向参展观众介绍隐私计算、图计算、可信AI等，带领大家感受科技力量。

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    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

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    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

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    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

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    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

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  • 华为P60配置参数怎样？

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    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

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  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

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  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

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