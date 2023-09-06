开源版GPT-4代码解释器Open Interpreter 让语言模型在本地运行代码

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:Open Interpreter是一个开源的项目，可以让语言模型在本地环境中运行代码。它提供了一个类似ChatGPT的自然语言界面，用户可以用它完成很多实用的任务，比如处理文件、控制浏览器、分析数据等等。

项目地址:https://github.com/KillianLucas/open-interpreter

与OpenAI的Code Interpreter相比，Open Interpreter的优势在于它运行在本地环境，不受限于网速、上传大小限制，可以随意访问互联网和本地资源。它充分利用了GPT-4强大的编码理解能力，又兼具本地开发环境的灵活性。用户可以自由安装需要的包和库，执行任意合法代码。

总之，Open Interpreter使广大用户可以零门槛获得类似ChatGPT编程助手的体验，帮助他们提升工作效率、探索编程的乐趣。这是语言模型技术继续向日常生活渗透的一个标志性成果。

核心功能:

1. 自然语言交互界面

2. 在本地环境运行代码

3. 代码审阅确认功能

4. 支持多种编程语言（Python、JavaScript等）

5. 可自定义系统消息

6. 支持会话保存、恢复

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