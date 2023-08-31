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改变创造力！10大终身免费的AI图像生成工具

2023-08-31 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:在数字时代，视觉效果扮演着关键角色，既能吸引注意力，也能有效传达信息。随着人工智能图像生成工具的涌现，创意格局得以彻底改变，制作惊人的视觉效果比以往任何时候都更为容易。

更妙的是，现在有许多免费的人工智能图像生成工具可供使用，无需花费太多金钱，创作者就能挥洒自己的艺术才华。在本文中，我们将深入探讨十大免费的人工智能图像生成工具，这些工具可以轻松帮助用户打造令人惊叹的视觉效果。

以下是值得探索的10个最佳免费 AI 图像生成工具:

1、Deep Dream Generator（深梦生成器）:

利用神经网络的力量，Deep Dream Generator 是一款多功能工具，可以将普通照片转化为令人着迷、梦幻般的艺术作品。它提供各种滤镜和风格可供选择，允许用户根据自己的艺术视觉进行自定义创作。凭借其用户友好的界面和调整参数的能力，Deep Dream Generator 是寻求为图像增添奇幻触感的艺术家的首选工具。

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体验地址:https://deepdreamgenerator.com/

2、Runway ML（跑道 ML）:

对于创作者来说，Runway ML 是一个宝库，提供了一系列 AI 驱动的图像生成和操作工具。从生成独特的艺术作品到使用风格迁移转换图像，Runway ML 为实验提供了场所。其直观的界面和预训练模型的全面库使其成为寻求拓展视觉创造力的艺术家、设计师和摄影师不可或缺的资产。

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体验地址:https://runwayml.com/

3、Artbreeder（艺术合成器）:

Artbreeder 将 AI 技术与用户输入无缝融合，生成引人注目的图像。它允许用户合并和操作图像，创造全新的构图。无论您是在寻求打造奇幻风景还是迷人的角色，Artbreeder 的用户友好界面和广泛的创造性可能性使其成为各个水平艺术家的必要工具。

体验地址:https://www.artbreeder.com/

4、DALL-E :

OpenAI 的 DALL-E 站在 AI 生成图像创作的前沿。凭借从文本提示生成图像的能力，DALL-E 展示了 AI 在产生精致视觉方面的无限潜力。用户可以输入文本描述并见证 DALL-E 将其描述带入现实的巧妙之处。其创新的方法模糊了想象与现实之间的界限，为创意表达的未来提供了一瞥。

体验地址:https://openai.com/research/dall-e

5、Artisto（艺术家版）:

Artisto 为图像操作引入了一种有趣的转折，允许用户将艺术风格应用于他们的照片，并将其转化为数字杰作。通过将艺术风格与您的图像相结合，Artisto 提供了一种独特的方式来创造与众不同的视觉作品，使其从众多作品中脱颖而出。其广泛的滤镜和效果迎合了各种艺术偏好，使其成为富有创意探索的多功能工具。

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体验地址:https://artisto.my.com/

6、DeepArt.io（深度艺术）:

DeepArt.io 将 AI 算法与艺术才能相结合，使用户能够将自己的照片应用标志性的艺术风格。无论您被梵高的笔触所吸引还是被蒙克的《呐喊》所震撼，DeepArt.io 赋予您将照片注入这些经典元素的能力。其简单直观的界面和出色的结果使其成为艺术家和爱好者都喜爱的工具。

体验地址:https://deepai.org/art

7、Pikazo（毕加索）:

Pikazo 通过将用户的摄影重新解释为各种艺术风格，将图像转化提升到一个新的水平。通过将您的图像与著名艺术品融合，Pikazo 将平淡无奇的照片转化为令人想起不朽大师们的令人惊叹的作品。无论您是摄影爱好者还是专业艺术家，Pikazo 结合了 AI 和创造力的融合为您提供了无尽的可能。

体验地址:https://www.pikazoapp.com/

8、PaintsChainer（油漆链）:

对于那些热衷于数字绘画的人来说，PaintsChainer 通过自动为黑白素描添加颜色简化了过程。该工具为那些希望在不涉及手动着色的复杂性的情况下可视化草图的艺术家提供了帮助。PaintsChainer 的 AI 驱动方法加快了上色的速度，同时保持了高水平的艺术质量。

体验地址:https://paintschainer.preferred.tech/index_en.html

9、AI Painter（AI画家）:

AI Painter 结合了 AI 技术和用户友好的界面，为用户提供在不同风格下生成艺术作品的平台。用户可以上传自己的图像并选择所需的艺术风格，从而使 AI Painter 根据要求对图像进行相应的转换。由于有各种各样的风格可供选择，这个工具非常适合那些试图尝试多样化审美观念的艺术家。

体验地址:https://www.ai-painter.com/

10、NeuralStyler（神经样式器）:

NeuralStyler 使用户能够对自己的照片应用艺术风格，创造出视觉上吸引人的结果。无论您是想唤起某位著名画家的印象还是探索独特的艺术诠释，NeuralStyler 直观的界面和实时预览使整个过程变得有趣而有吸引力。

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体验地址:https://neuralstyler.com/

AI 驱动的图像生成工具是技术与创造力交汇的产物。上面提到的十大免费终身工具为艺术家、设计师和爱好者提供了创造与其艺术视觉相呼应的引人注目的视觉作品的手段。随着 AI 不断发展，创意和令人惊叹的创作也不断涌现，开启了视觉表达的新纪元。

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    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

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