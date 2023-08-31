如何识别出由AI生成的的图像？这几个办法了解下

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:随着人工智能图像技术的进步，辨别真实图片和AI生成图片变得越来越困难。OpenAI的DALL-E2、Stable Diffusion等工具可以生成逼真的图像，很容易误导人们。

这会带来严重后果，从政治宣传到深度伪造色情内容。为此，业界正在研究识别AI生成图像的方法，但目前还没有完美的解决方案。

下面，跟大家分享几种方法来评估图像，提高识别AI生成内容的能力:

1. 反向图像搜索，查看图片的来源是否可信。

如果相关图像具有新闻价值，请反向图像搜索以尝试确定其来源。如果一张照片在社交媒体上流传，这并不意味着它是合法的。如果你在可信度高新闻网站上找不到它，但它看起来具有开创性，那么它用AI生成的可能性就很大。

2. 放大检查图像，查看像素、轮廓等细节问题。

由于人工智能将其创作与其他人的原创作品拼凑在一起，因此它可以近距离显示一些不一致之处。当你检查图像中是否存在人工智能迹象时，请尽可能放大图像的每个部分。通过这种方式，杂散像素、奇怪的轮廓和错位的形状将更容易看到。

3. 检查人物是否过于完美，缺乏真实的皮肤纹理。

人工智能通常不能很好地处理毛孔或其他缺陷。如果事物在图像中看起来太完美而不真实，那么它们很可能不是真实的。

4. 比较不同区域，检查是否存在不一致之处。

可以仔细查看图像还可以发现不一致的地方，例如画面人物手指问题，需要注意的是:Midjourney 最近在渲染人类数字方面已经变得相当出色，因此弄清楚是否AI生成的，不仅要看手指问题，还需要查看其它细节，如光影、照明是否合理等等。

5. 检查背景是否模糊、缺少细节。

通常，人工智能会努力创建图像的前景，从而使背景变得模糊或模糊。扫描那个模糊的区域，看看是否有任何可识别的标志轮廓，但似乎不包含任何文字，或者是否有让人感觉不舒服的地形特征。

6.使用检测工具

除了用上述的方法，大家还可以使用AI工具来检测，如“是否AI”、Hive等，虽不完全可靠，但可以提供参考。

AI or Not

工具网址:https://www.aiornot.com/

您可以将可疑图像拖放到、上传或将 URL 放入AI or Not接收其检测。案例中上传了一张马的“照片”，该照片是用Stable Diffusion创建的，并得到了明确的答案:人工智能。

Hive AI 生成的内容检测

工具网址:https://hivemoderation.com/ai-generated-content-detection

Hive Moderation 是一家销售 AI 导向的内容审核解决方案的公司，它有一个AI 检测器，您可以在其中上传或拖放图像。案例图像的得分为93.8%，很可能是 AI 生成的。

尽管很难完全区分真实图片和AI生成内容，但这些方法值得试试，最后提醒大家不轻易相信看似真实但无法验证来源的敏感图片。

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