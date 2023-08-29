AI制作高质量超萌猫片，Pika Labs一句话就能生成

文章概要: 1. Pika Labs可快速生成高质量视频 2. 用户只需输入文字提示即可制作视频 3. Pika Labs搭载在Discord上，需要官方批准才能使用

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:Pika Labs是一款强大的文本转视频AI平台，能快速生成高质量的视频作品。用户只需输入一个文字提示，Pika Labs就能生成剧情连贯、画面精美的视频。

最近，Pika Labs生成的一段猫咪视频获得网友高度评价，视频中出现了小镇风景、戴蝴蝶结的小猫、粉红色直升机、穿华丽服饰的猫咪等画面，场景丰富多彩、画面细节精致。这全部只需要用户输入一个简单的文字提示，就能由AI生成出来。

在Pika Labs推特官方账号还分享了许多生成的高质量视频。

与传统的视频编辑软件不同，Pika Labs大大降低了用户的操作门槛，用户无需学习专业知识就能制作高质量视频。这对普通用户来说是一大福音。

但是Pika Labs并未推出独立APP，而是搭载在线通话软件Discord上，用户需要加入测试才能使用。测试地址在其官网上，点击“Join Beta”即可申请。但是否能获准测试还需等待官方回复。

官方网址:https://www.pika.art/

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