抖音直播严肃整治机构不良经营行为 违规二次将清退处理

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:抖音直播发布《关于严肃整治机构不良经营行为的公告》称，自2023年6月起，抖音直播对存在侵害未成年人权益、色情导流、诈骗、涉黑产、诱导过度消费相关违法违规不良经营行为的机构进行严厉打击，共处置255家机构。

若机构存在下述不良经营行为，首次进行公会健康分扣减20分并暂停公会结算权益一个月，二次对机构进行清退处理，平台终止合作。同时视具体情形上报公安部门。若机构已被相关部门、机关核实存在违法违规行为当次直接清退。

侵害未成年人权益的行为

平台严禁以任何形式为未成年人提供直播经纪服务，教唆引导或帮助未成年人进行单独直播:教唆、引导、威胁未成年人进行直播消费的行为;

提供低俗色情信息及服务的行为

平台严禁展示色情低俗内容及以承诺展示色情低俗资源、服务作为回报诱导用户消费等行为，包括但不限于:传播或出售色情资源、展示含有色情低俗内容的出版物、承诺进行色情服务等行为:表演淫秽、严重色情内容

诈骗行为

平台严禁利用虚假承诺、虚构事实或隐瞒真相等方式诱导用户消费、欺诈用户的行为，包括但不限于:利用虚假身份演绎剧本、伪装他人身份、教唆他人等方式诱导用户消费或实施诈骗:

涉黑产的行为

平台严禁将犯罪或其他违法行为所获得的收入，通过直播消费掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的违规行为;

情感诱骗行为

平台严禁通过承诺线下见面、承诺可发展恋爱关系等方式欺骗用户消费，如通过塑造单身美女人设演绎剧本获取他人信任，以恋爱、陪聊、哄睡、提供私人联系方式、私人福利等情感诱导方式诱导用户送礼、转账的违规行为