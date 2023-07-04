Utopia 宣布推出全球搭载 ChatGPT 的「有思想的自行车」

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日消息:Urtopia Fusion 是知名品牌 Urtopia 的最新电动自行车，无缝地将 ChatGPT 融入到电动自行车的定义功能中。

图片来自 Urtopia

ChatGPT 搭载于 Urtopia Fusion 电动自行车，为其注入了独特的特性。作为当今最出色的对话型人工智能机器人之一，ChatGPT 的流行度不断上升。人工智能已经成为我们现代生活中不可或缺的一部分，融入到各个行业中并释放出新的能力。从内容创作到语言处理，AI 工具随处可见。

但是电动自行车又如何呢？Urtopia 这个知名品牌最新推出的电动自行车 Fusion 完美地将 ChatGPT 作为电动自行车的一个核心特性。

Urtopia 将 Fusion 称为「有思想的自行车」，它是艺术和技术的完美结合。在技术方面，OpenAI 的 ChatGPT 使骑行者能够享受沉浸式和互动式的骑行体验，就像与车上的助手进行对话一样。通过这种集成，用户可以轻松地请求导航指示，并在行驶中进行自然对话。这款电动自行车给人一种近未来的感觉。

虽然带有人工智能驱动的电动自行车的想法可能会引起一些关注，但理解 ChatGPT 的工作原理是很重要的。ChatGPT 旨在增强用户体验，同时不损害安全性和控制性。

除了与 ChatGPT 的集成外，Urtopia Fusion 还无缝集成了其他应用程序，如苹果 HeAlth 和 Strava。这种集成进一步迎合了注重健康的人群，提供全面的骑行跟踪功能。此外，内置的人工智能实时分析这些数据，微调自行车的设置，以在长途骑行时最大限度地提高效率。

Urtopia 的 Fusion 改变了骑行者与自行车的互动方式。通过将尖端技术与骑行的乐趣相结合，该公司似乎创造出了一件将创新和人类体验融为一体的产品。

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