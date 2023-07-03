B站内测“搜索AI助手”功能 输入内容加“？”即可提问

在日前的以《创业之路·保持好奇坚定挺住》为主题的直播对话中，360集团创始人周鸿祎在对话御风集团董事长、万通集团创始人冯仑时指出，大模型写作不是搜索的逻辑是在自己「阅读」过的知识中，快速地组织形成一篇文章。周鸿祎指出，其实很多人不懂得向大模型提问，提问的方式也非常简单，但事实上，如果提问的方式得当，且提问深刻，大模型回答的问题便会更加的具体、深入。」周鸿祎强调，当然，兴趣才是最重要的，如果一个人对某一件事情比较感兴趣，那么他会做非常多的努力，最终也能获得很理想的结果。