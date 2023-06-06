苹果 iOS 17 使用人工智能让你创造出听起来像你的声音

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日消息:苹果在首个 iOS 17 测试版中引入了一项名为「个人声音」（Personal Voice）的新辅助功能。早些时候提到过的「个人声音」旨在让用户使用人工智能来创建自己的声音副本。

这项功能针对那些可能失去说话能力的人群，通过「个人声音」，这些人可以为交流目的「创建一个听起来像他们的声音」。

「个人声音」功能在首个 iOS 17 测试版中可用，开发者可以立即开始测试。它可以在「辅助功能」>「个人声音」下找到。创建个人语音需要大约一个小时的过程。录制时需要一个安静的地方，几乎没有背景噪音，苹果指导用户在大约离脸部六英寸的地方自然地以一致的音量说话。

如果您所在的位置有太多背景噪音，苹果将会提示您需要找一个更安静的地方进行录制。

个人声音要求您朗读一系列句子，然后您的 iPhone 将生成并存储您的个人声音。然后，可以将个人语音与实时语音功能配合使用，该功能允许用户在 FaceTime、电话应用和其他通信应用中通过打字转为语音。

个人声音将在苹果发布首个 iOS 17 公共测试版时向公众提供。苹果表示，iOS 17 将在下个月向公共测试者提供。

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