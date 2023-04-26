周鸿祎：未来每个城市都会有自己的专有GPT

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:据360公司官方消息，近日，在天津举办的物联网与人工智能高峰论坛上，360集团创始人周鸿祎表示，360将坚定不移加大在天津投入，争取把城市级GPT智慧大脑率先在天津落地。

据悉，天津完善的发展战略为360在天津的发展提供了前所未有的机遇。360已在天津形成了三大核心业务板块——互联网内容、数字安全和互联网金融，成为一家立足天津本地的数字化互联网综合公司。

周鸿祎表示，将继续把360的发展战略和天津的数字化转型建设相结合，坚定不移加大在天津的投入，将公司积累的大数据、安全服务、高端人才和创新研发等能力进一步落地天津，特别是为天津的产业数字化转型植入更多人工智能的能力。

另外，周鸿祎在论坛上分享了自己对GPT的观点表示， 未来中国不会只有一个 GPT，每个城市都会有自己的专有GPT。“因为对政府部门来说，通用人工智能存在着数据泄露的风险。我们都知道GPT用的是开源数据，政府数据肯定不适合用公开的大脑训练。因此，目前看来最好的解决方案是，每个城市都能拥有专属的GPT。我判断，未来不久，经济适用的专有大模型将会加速在全国各个城市的落地，这是符合城市发展需要的。”

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