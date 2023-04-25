天涯社区已无法打开 此前官方称技术升级

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:据网友反映，今日无法访问天涯社区网页及APP，显示页面无法打开或无网络连接。虽然天涯社区的微博和微信账号仍在更新，但截至发稿时尚未对页面无法打开的问题做出回应。

此前，天涯社区曾于4月1日发布公告，表示近期将进行技术升级和数据重构，而在此期间将暂停对外服务。技术故障导致的问题尚未确定，但考虑到近年来天涯社区的情况，也不排除其被关闭的可能性。

在发现天涯社区无法正常打开后，网友在社交平台上掀起“悼念潮”:天涯关了，咫尺天涯，永不再见。

据悉，1999年创立的天涯社区被誉为中国互联网的青春，许多老用户当年曾在其论坛中热闹地交流互动。该社区的各版块，如娱乐八卦、国际观察、天涯杂谈等，涌现了许多优秀的帖子、段子和语录，至今仍被人奉为经典。许多知名人士和网红都曾在天涯社区活跃，他们的衍生产品和新事业也常常源自天涯社区的影响。例如，广受欢迎的《明朝那些事儿》最初就是在天涯社区上连载的，类似的经典案例还有很多。

公开信息显示，去年12月，天涯社区网络科技股份有限公司新增多项被执行信息，被执行总金额已达1.39亿元。同时，天涯社区法定代表人、创始人邢明已被限制高消费。天涯社区网络科技股份有限公司成立于1999年，注册资本为9300万元，对外投资有14家企业，其中4家已成被执行人。

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