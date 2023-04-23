李国庆称ChatGPT替代不了阅读 后者可以安慰心灵

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:据《中国企业家》杂志消息，在4月23日的一次读书活动中，当当网创始人李国庆分享了他的观点。

李国庆认为，ChatGPT无法取代阅读的作用。阅读不仅可以让人的内心得到平静，也是一种审美享受，这些都是ChatGPT所无法替代的。

此外，在晚上睡不着的时候，阅读文学作品能够安慰心灵。

而阅读的另一个重要作用则是帮助人们求道解惑。通过阅读，人们可以以较低的成本获得各种知识，这是最有价值的一种投资。

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